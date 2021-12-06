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Финченко рекомендовали на должность руководителя областного избиркома

Вадим Шабалин Новости, Общество

ЦИК рекомендовал избирательной комиссии Кировской области кандидатуру Максима Финченко для избрания его на должность председателя комиссии.

Финченко родился в Кирове в 1967 году, окончил МГЮА по специальности «Юриспруденция». Работал в органах исполнительной власти и прокуратуры, а также федеральным судьёй.

В настоящее время является руководителем администрации губернатора и правительства Кировской области.

Полномочия нынешнего состава регионального избиркома завершились осенью. А в конце ноября губернатор назначил членов комиссии с правом решающего голоса.

Фото минюст43.рф

 

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Вадим Шабалин