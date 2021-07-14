Фирму из Пермского края внесли в реестр недобросовестных поставщиков

УФАС по Кировской области внесло фирму из Пермского края в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее Кировский комбинат продовольствия и социального питания в одностороннем порядке расторг с ней договор. Причина — низкое качество продукта (творога).

Затем юристы комбината обратились в антимонопольное ведомство с ходатайством о признании поставщика недобросовестным и внесении его в специальный реестр.

На заседании комиссии УФАС пермяки не предъявили доказательств устранения выявленных замечаний к качеству творога.

В течение двух лет фирма не сможет участвовать в торгах. У неё есть три месяца на обжалование решения УФАС.