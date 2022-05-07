Фонд капремонта Кировской области возглавил Виктор Тарасов

У НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества МКД в Кировской области» появился новый руководитель. Им стал бывший глава ООО «Единая управляющая компания города Кирова». Виктор Тарасов.

Конкурс на замещение вакантной должности гендиректора Фонда был объявлен 18 апреля. Его проводил областной минстрой. По результатам собеседования 6 мая победителем был признан Виктор Владимирович Тарасов. В ближайшее время он будет назначен директором Фонда капремонта на срок 5 лет.

Виктору Тарасову 36 лет. Он жил в Москве, имеет 2 высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление». С 2006 года работает в сфере ЖКХ. Летом 2022 года возглавил Единую управляющую компанию Кирова, где работал до 11 февраля.

До Виктора Тарасова областной Фонд капремонта возглавляли Михаил Кузьмин, Андрей Горячевский, Роман Димонт, Сергей Трибисов (врио гендиректора).

Фото: www.newsler.ru