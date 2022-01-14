Фонд развития промышленности выдал кировскому предприятию льготный займ

АО «АВВА РУС» заключило с Фондом развития промышленности договор на получение льготного займа в 498,6 млн рублей по программе «Проекты развития».

Эти средства будут потрачены на производство активных фармацевтических субстанций. В дальнейшем из них будут выпускать готовые лекарственные средств.

Речь идёт о 11 новых препаратах, а также субстанциях для хирургической и акушерской практики, лечения кишечных заболеваний и коронавируса, профилактики атеротромбозов, инсультов, сахарного диабета.

Кроме того, предприятие запланировало модернизацию участка твёрдых лекарственных форм. Она позволит наладить выпуск ещё семи лекарственных препаратов — для лечения артрита, воспалений, желчнокаменной болезни, сердечно-сосудистых осложнений и других заболеваний.

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