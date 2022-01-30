Фонды пенсий и соцстраха сольют воедино

В правительстве РФ собирают оптимизировать работу двух отчасти дублирующих друг друга госорганизаций путём объединения.

Минтруд намерен сформировать Социальный фонд России на основе объединения двух ныне действующих – Пенсионного и социального страхования. Последние уже администрируют некоторые выплаты, не связанные со страхованием.

В самом министерстве считают процесс естественным в виду введения единой цифровой платформы, принципа одного окна по обращениям за мерами поддержки на портале госуслуг и центра консультирования по ним граждан. Тот же принцип будет положен в основу работы новой организации. Что мешало сделать так раньше – не уточняется.

Новая структура будет заниматься пенсионным страхованием, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. Предполагается расширение охвата населения страны соцстрахованием — в том числе по поводу выплат больничных работающим по гражданско-правовым договорам, введение единого тарифа на перечисление страховых взносов единым платежом.

При этом все физические точки фондов останутся на прежних местах, уточняет РИА Новости. О ликвидации госфондов за ненадобностью вопрос не стоит.