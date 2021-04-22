Фонтаны в Кирове планируют запустить в мае

С 22 апреля на Театральной площади начали подготовительные работы к сезону фонтанов. Запустить их планируют, как обычно, в мае.

В настоящее время рабочие возводят над фонтаном деревянную конструкцию – навес для проведения ремонтных работ внутри чаши. В ближайшие дни подрядчик проверит исправность оборудования и саму чашу на предмет наличия протечек.

— Некоторые швы конструкции расширяются при перепадах температур, при этом теряют гидроизоляционные свойства, поэтому их необходимо загерметизировать, — пояснил начальник территориального управления по Октябрьскому району Юрий Кислицын.

Проводится обследование конструкций и на остальных городских фонтанах.