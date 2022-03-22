Галина Буркова: «За такие призывы к жестокости отвечать придется»

Нацизм на Украине крепчает: кировские общественники призывают сохранять здравомыслие и помнить уроки истории.

Геннадий Друзенко, глава украинского добровольческого проекта «Мобильный госпиталь», в прямом эфире телеканала «Украина 24» не только назвал российских солдат «путиноидами» и «тараканами», но и заявил, что дал врачам указания всех раненых солдат кастрировать.

«Я своим врачам дал очень острое указание всех мужчин кастрировать, потому что это тараканы, а не люди, — сказал в эфире национального телевидения общественник. — И поверьте, русские будут умирать, умирать в большом количестве. Те, кто уйдет, будут вспоминать кошмар украинской земли, как немцы вспоминали Сталинград».

Что это? Не прямое ли доказательство того, что Украина погрязла в нацизме, который уже настолько укоренился в головах украинцев, что они не понимают, как страшно происходящее? Ведь кровавые уроки Второй Мировой наши страны проходили вместе, вместе наши деды и прадеды боролись против фашизма, который сегодня опять начинает проявляться все отчетливее и отчетливее.

Откуда берутся подобные Геннадии Друзенко?

Друзенко в недавнем прошлом юрист, специалист по конституционному праву, то есть человек, который знает историю, право и должен понимать, что подобные высказывания неприемлемы ни с точки зрения моральной, ни с юридической.

Уполномоченный по правам человека в Кировской области Галина Буркова уверена, что Друзенко за такое высказывание должен ответить и перед судом, и перед людьми.

«Фашизм не может существовать на земле, политой кровью тех, кто жизни отдал за его уничтожение, — говорит Галина Буркова. — За подобные действия и призывы к жестокости по признаку принадлежности к какой-либо нации отвечать придется. Друзенко — яркий представитель распространения русофобской идеологии. Желание демонстрации ненависти к русскому человеку вызывает отвращение к самому Друзенко. Его призывы к неоказанию помощи раненым не только противоречат международным нормам и правилам, но и осуждаются любым здравомыслящим человеком».

Согласен с этой точкой зрения и ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Мышкин. Он считает, что исход спецоперации уже предрешен и подобные высказывания – это проявление трусости и безысходности, желание напоследок «напугать» русских солдат.

— Врач всегда должен оставаться врачом и спасать людей, — делится своим мнением руководитель Кировского областного отделения «Боевого Братства» Владимир Мышкин. – Если он делает такие заявления, то он просто не врач, а значит и не может ими руководить. В военных действиях есть свои негласные правила: над ранеными не издеваются. И нормальный человек никогда этого делать не будет. Кстати, нам, русским, это с детства внушается. Помните поговорку «лежачего не бьют»? Если мы обратимся к истории, то только фашисты ставили опыты на пленных. Украинцы всегда были нашим братским народом. У них тоже должны вызывать такое же отвращение, как и у нас, как и у всех народов мира, слова «фашизм», «нацизм». Это на генном уровне. Уверен, что вся бравада Друзенко и подобные националистские высказывания закончатся, как только он сам лично встретится с нашими солдатами. Он, безусловно, должен понести наказание в суде. Таким людям, подогревающим нацизм, не место в цивилизованном обществе.

Вспомните историю, пока не поздно

Непонятно и другое: почему европейцы с их ценностями мультикультурализма, толерантности и равенства продолжают культивировать и поглощать этот националистский шлак, порождая все новых «героев», таких, как Геннадий Друзенко? К его мнению прислушиваются, его цитируют, его комментарии появляются в крупных зарубежных СМИ. Их не осуждают, а поддерживают.