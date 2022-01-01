Гармонист создал в Нововятске огромную скульптурную композицию

К Новому году на улице Пушкина появились снежные скульптуры, сообщили в Доме культуры «РОССИЯ».

Автор — Геннадий Бартов создал большие снежные фигуры зимних героев: Деда Мороза, его помощника Снеговика и Снегурочки, в компании с символом наступающего года.

Еще один персонаж композиции – воин. Первое, что приходит на ум глядя на него, что это богатырь из русских сказок, но по замыслу Геннадия Ивановича, это не просто воин, а сам князь! Дело в том, что Бартов решил отметить 800-летие со дня рождения князя Александра Невского.

Кстати, интересен и тот факт, что скульптор, каждый год творящий снежную красоту для округи на самом деле гармонист — руководитель ансамбля гармонистов «Оказия», располагающегося в ДК «Россия».