Где можно следить за происходящим на избирательных участках?

В дни голосования на базе «Инженериума» ВятГУ работает Центр общественного наблюдения, придя в который жители области могут подключиться к любой из камер видеонаблюдения на избирательных участках региона – всего их 949.

Как это сделать, а также как задействованы на выборах представители профсоюзов рассказал председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области, участник регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Русских.

«В рамках соглашения с Общественной палатой области Федерация участвует в работе общественного штаба по наблюдению по двум направлениям. Во-первых, по заявкам от палаты мы направили порядка 80 человек, готовых работать в качестве наблюдателей непосредственно на избирательных участках. Во-вторых, начиная с сегодняшнего дня представители профсоюзных организаций работают в центре общественного наблюдения, предоставляя возможность желающим наблюдать за происходящим на участках через систему видеонаблюдения», – пояснил Русских.

Центр общественного наблюдения работает в дни выборов 17, 18 и 19 сентября 2021 года по адресу ул. Преображенская, 41, в Кирове с 08:00 17 сентября до 08:00 20 сентября круглосуточно.

Алексей Русских напомнил, что количество мест и компьютеров ограничено, поэтому тех, кто планирует присоединиться к наблюдению с 08:00 до 20:00, просят предварительно направлять заявки не менее чем за 4 часа до посещения. Тех, кто хочет прийти с 20:00 до 08:00, – не менее чем за 12 часов. Заявки принимаются по адресу opko43@opko43.ru.