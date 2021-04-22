Где найти волонтеров, которые помогут проголосовать за благоустройство парков и скверов

Добровольцы будут стоять в общественных местах в 32 муниципалитетах Кировской области
С 26 апреля по 30 мая на едином портале 43.gorodsreda.ru пройдет рейтинговое голосование за парки и скверы, которые, по мнению кировчан, необходимо благоустроить.
— Если вы хотите видеть в вашем городе и в вашем селе благоустроенный, современный парк, сквер, общественное пространство или набережную, вы можете проголосовать за него и этим самым повлиять на будущий облик вашего населенного пункта. Вы эксперты своего города и, как никто другой, знаете, что нужно сделать на территории рядом с вашим домом, — говорит губернатор Кировской области Игорь Васильев.
Территории, которые наберут больше всего голосов, будут благоустроены в 2022 году. Если проектом предусмотрена этапность, тогда часть благоустройства может быть завершена в 2022 году, а в последующие годы благоустройство будет продолжено.
Проголосовать можно несколькими способами: на портале 43.gorodsreda.ru или через волонтера.
Если вы решили голосовать онлайн, то при переходе на портал 43.gorodsreda.ru вы попадете на страницу Кировской области. Далее необходимо выбрать ваше муниципальное образование и ознакомиться со списком предложенных территорий для голосования. Затем нужно авторизоваться через Госуслуги или пройти простую процедуру регистрации, указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон, адрес электронной почты (по желанию), далее – подтвердить номер телефона. После авторизации вы выбираете из списка общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. Процедура регистрации обязательна, так как позволяет предотвратить «накрутку» голосов и сделать голосование прозрачным.
Если у вас нет возможности проголосовать самостоятельно, то вам помогут волонтеры. В Кировской области почти 530 человек пожелали стать волонтерами городской среды. С 26 апреля они будут находиться в общественных местах в форменных футболках с логотипом проекта и с планшетами. Волонтеры смогут рассказать подробно о проекте, о тех парках и скверах, которые выставлены на голосование. Чтобы отдать свой голосов через волонтера, вам нужно иметь логин и пароль на Госуслугах, а если их нет, то мобильный телефон. Паспортные данные не нужны. Ваши логин и пароль в системе не сохраняются – так устроено федеральное приложение. Если вы захотите проголосовать по телефону, то телефон должен быть у вас с собой: вам поступит звонок, и нужно будет сказать волонтеру последние 4 цифры.
Места размещения волонтеров в Кировской области
Бурмакинское сельское поселение Кирово-Чепецкого района
- Администрация сельского поселения, с.Бурмакино, ул.Школьная ,16
- Библиотека, с. Бурмакино, ул. Заречная, 33
Торфяное сельское поселение Оричевского района
- Площадь у здания почты ул. Советская, 16
- Территория больницы
- Территория магазина ИП Коновалова Г.Н. ул. Транспортная, 11
Мухинское сельское поселение Зуевского района
- Здание муниципальной клубной системы Зуевского района Кировской области центра культуры и досуга с. Мухино, ул. Советская, 40
- Здание МКУ Централизованной библиотечной системы Зуевского района Кировской области, с. Мухино, ул. Комсомольская, 5
Медведское сельское поселение Нолинского района
- Администрация поселения, ул. Почтовая, 11
- Почта России ул. Почтовая, 7
- Дом культуры, ул. Медведская, 5
Аркульское городское поселение Нолинского района
- Администрация поселения пгт Аркуль, ул. Кирова, 12
- Почта России пгт Аркуль, ул. Куйбышева
- Библиотека пгт Аркуль, ул. Коммунальная
- МКДОУ детский сад «Ромашка», пгт Аркуль, ул. Коммунальная, 21
- Магазин «Интер» пгт Аркуль, ул. Куйбышева, 12
- Техникум, пгт Аркуль, ул. Куйбышева, 3
Вичевское сельское поселение Куменского района
- п. Вичевщина, ул.Северихина, 33 у здания школы
- п.Вичевщина, ул.Северихина, 34 у здания магазина «Радуга»
Ильинское сельское поселение Слободского района
- Административное здание по адресу с.Ильинское, ул. Набережная, 9а
- Здание МБУ Ильинский, Дом культуры
- Административное помещение в здании с. Ильинское, ул. Набережная, 1
Савальское городское поселение Малмыжского района
Администрация Савальского сельского поселения
- МКДОУ детский сад с.Савали
- МКОУ СОШ с.Савали
- Библиотека с.Савали
- Улица Октябрьская села Савали
- Диспетчерская ООО агрофирма «Савали»
Кстинское сельское поселение Кирово-Чепецкого района
- Кстининский ПДК, Советская ул., 73А
Пинюгское городское поселение Подосиновского района
- Администрация поселения, Октябрьская ул., 10
- Библиотека, Индустриальная ул., 18
- Центральная площадь ул. Кирова
- МКОУ СОШ пгт Пинюг, Школьная ул., 15
Стрижевское городское поселение Оричевского района
- Библиотека (зарегистрирован на сайте), Комсомольская ул., 3
- Детский садик (зарегистрирован на сайте), Комсомольская ул., 6
- Комсомольская ул., 12
- Парикмахерская «Мария» (зарегистрирован на сайте), Комсомольская ул., 3
- Площадь у железнодорожного переезда (рядом жд станция и автобусная остановка), Вокзальная улица
- Площадь у центра культурного развития «Стрижи», Комсомольская ул., 10А
- Больница, Юбилейная ул., 5
Демьяновское городское поселение Подосиновского района
- Администрация поселения, Советская ул., 25
- Библиотека, ул. Свободы, 21
- Рыночная площадь пгт Демьяново
- КОГОБУ СШ пгт Демьяново, Школьная ул., 5
Краснополянское городское поселение Вятскополянского р-на
- Здание администрации Краснополянского городского поселения, пгт Красная Поляна, ул. Дружбы, д. 25
- Краснополянская городская библиотека ул. Дружбы, д. 20
- ЦКД «Домостроитель», ул. Дружбы, д. 20
- Мурашинское городское поселение Мурашинского района
- Территория у м-на «ЦУМ»
- Территория у дома культуры «Феникс», ул. Кирова, 23
- Привокзальная площадь
- Территория у м-на «Пятерочка» и «Магнит», улица Володарского, 4
Орловское городское поселение Орловского района
- Рыночная площадь
- КОГПОБУ Орлово-Вятский Сельскохозяйственный колледж, ул. Ленина 54
- Администрация Орловского района, ул. Ст. Халтурина, 18
Мурыгинское городское поселение Юрьянского района
- МКУК «Мурыгинский центр культуры и досуга» ул. Набережная д. 7
- МФЦ ул. Красных Курсантов д. 5
Малмыжское городское поселение Малмыжского района
- Дом Культуры ул. Чернышевского, 3
- ЦРБ (Регистратура поликлиника №2) ул. Свердлова, 10
- МФЦ, Комсомольская ул., 52
- Администрация района, ул. Чернышевского, 2-а
- Магнит, ул. Володарского, 1
- Площадь у каменных рядов
- Банк
- РМЗ (магазин Лиана), ул. Герцена
- Энергосбыт, ул. Энергетиков, 16
- Флагман, Карла Маркса ул., 92
- Нижнее РМЗ
- Пятерочка Карла Маркса ул., 6
Нолинское городское поселение Нолинского района
- Здание КОГПОБУ НТМСХ, ул. Федосеева, 49
- Здание КОГПОАУ НПТ, ул. Коммуны, 61
- Здание КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинска, ул. Фрунзе, 51
- Здание администрации Нолинского района, ул. Спартака, 36
- Здание Отделения почтовой связи , ул. Коммуны, 38 и прилегающая территория многоквартирных домов по ул. М.Горького, 26 и 28, ул. Фрунзе, 45 и 47, ул. Коммуны, 38, 40, 42
Кирсинское городское поселение Верхнекамского района
- Администрация Верхнекамского района
- Территория у кинозала «Заря», ул. Кирова, 23
- Торговые ряды по ул Ленина
- Территория у РЦ»Досуг»,
- Набережная ул., 1
Уржумское городское поселение Уржумского района
- Перекресток ул. Полевая — Дрелевского
- перекресток ул. Рокина-Кирова
Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого р-на
- Городской дом культуры ул. Усатова д.4
- Администрация Белохолуницкого района
Зуевское городское поселение Зуевского района
- г. Зуевка ул. Карла Маркса 49
- г. Зуевка Площадь Свердлова
- г. Зуевка площадь Базарная (у торгового центра 1st Step
- Сосновское городское поселение Вятскополянского района
- Д\К «Судостроитель» ул. Спортавная д.14
- МКОУ ДО РЦ «Поколение», ул. Комсомольская д.1
Лузское городское поселение Лузского района
- РЦКД «Юность», ул. Маяковского, 52
- ТЦ «Июль», ул. Ленина, 33А
Советское городское поселение Советского района
- МФЦ «Мои документы» — Ленина, 59
- ТЦ «Кировский» — Ленина, 85
- ТЦ «Магнит», — ул. Ленина, 45
- КОГПОБУ «Суводский лесхозтехникум», — ул. Мира, 26
- КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов» — ул. Первомайская, 24
Яранское городское поселение Яранского района
- МБУ ДО Дом детского творчества, г. Яранск, ул. Свободы, 27а
- МБУК «Городской Дом Культуры», г. Яранск, ул. Рудницкого, 50
Омутнинское городское поселение Омутнинского района
- ТО МФЦ «Мои Документы», Омутнинск, ул.Свободы, 32
- Почтовое отделение г. Омутнинск, ул. Свободы, 26
- ДК «Металлург», г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, 16
- Дополнительные офисы ПАО Сбербанк России г.Омутнинск, ул. Свободы, 11, ул.Юных Пионеров, 15,
- м- н «Пятёрочка»
- м- н «Магнит»
- м- н «Продуктовая лавка»
Городской округ город Котельнич
- ул. Кирова, 28, район центрального рынка
- ул. Победы, 40, район городского дома культуры
- ул. Советская, 41, район центральной больницы
- ул. Советская, 85, сквер у городского фонтана
МО городской округ г. Вятские Поляны
- Площадь имени Ф.И. Трещева, перекресток улиц Ленина и Гагарина
- Улица Гагарина, д. 7 а «Вятско — Полянский механический техникум»
- Прилегающая площадь к Торговому дому «Поиск», (улица Мира, д. 44)
МО «Городской округ г. Слободской Кировской области»
- Соборная площадь
- Центр патриотического воспитания им. Булатова, ул. Кирова, 27
- Здание администрации г. Слободского, мкр. Первомайский, ул. Городищенская, 30
Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк»
- ул. 60 лет Октября, торговый центр «Городок»
- ул. Ленина, торговый центр «Балезино»
- ул. Луначарского, здание торгового центра «Пирамида»
- МФЦ ул. Первомайская,10
Муниципальное образование «Город Киров»
- Торговый центр «Крым», г. Киров, ул. Ленина, 103 А
- Площадь Маршала Конева
- Торгово-развлекательный центр «Макси», г. Киров, ул. Луганская, 53
- г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 85, ТЦ
- г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 12, МФЦ, ТУ
- Памятник Кирову (ЦУМ)
- Парк Кирова (между Макдональдсом и прудом)
- Филармония (площадь Революции)
- Памятник Коневу
- Театральная площадь
- Площадь Лепсе (у церкви)
- Торговая сеть «Система Глобус», г. Киров, ул. Воровского д.135
- Торговая сеть «Система Глобус», г. Киров, ул. Ленина, 20
- Торговая сеть «Система Глобус», г. Киров, ул. Чапаева, 55
- Магазин «Глобус», г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 215, к. 1
- МФЦ, г. Киров, ул. Карла Маркса, 54
- МФЦ, г. Киров, ул. Захватаева, 21а
- МФЦ, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24
- МФЦ, г. Киров, ул. Калинина, 2
- МФЦ, г. Киров, ул. Щорса, 95
- МФЦ, г. Киров, ул. Андрея Упита, 13
- МФЦ, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Ленина, 10
- МФЦ, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 12