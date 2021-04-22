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Где найти волонтеров, которые помогут проголосовать за благоустройство парков и скверов

Юлия Зорина Главное, Выбор редакции, Общество

Добровольцы будут стоять в общественных местах в 32 муниципалитетах Кировской области

С 26 апреля по 30 мая на едином портале 43.gorodsreda.ru пройдет рейтинговое голосование за парки и скверы, которые, по мнению кировчан, необходимо благоустроить.

— Если вы хотите видеть в вашем городе и в вашем селе благоустроенный, современный парк, сквер, общественное пространство или набережную, вы можете проголосовать за него и этим самым повлиять на будущий облик вашего населенного пункта. Вы эксперты своего города и, как никто другой, знаете, что нужно сделать на территории рядом с вашим домом, — говорит губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Территории, которые наберут больше всего голосов, будут благоустроены в 2022 году. Если проектом предусмотрена этапность, тогда часть благоустройства может быть завершена в 2022 году, а в последующие годы благоустройство будет продолжено.

Проголосовать можно несколькими способами: на портале 43.gorodsreda.ru или через волонтера.

Если вы решили голосовать онлайн, то при переходе на портал 43.gorodsreda.ru вы попадете на страницу Кировской области. Далее необходимо выбрать ваше муниципальное образование и ознакомиться со списком предложенных территорий для голосования. Затем нужно авторизоваться через Госуслуги или пройти простую процедуру регистрации, указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон, адрес электронной почты (по желанию), далее – подтвердить номер телефона. После авторизации вы выбираете из списка общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. Процедура регистрации обязательна, так как позволяет предотвратить «накрутку» голосов и сделать голосование прозрачным.

Если у вас нет возможности проголосовать самостоятельно, то вам помогут волонтеры. В Кировской области почти 530 человек пожелали стать волонтерами городской среды. С 26 апреля они будут находиться в общественных местах в форменных футболках с логотипом проекта и с планшетами. Волонтеры смогут рассказать подробно о проекте, о тех парках и скверах, которые выставлены на голосование. Чтобы отдать свой голосов через волонтера, вам нужно иметь логин и пароль на Госуслугах, а если их нет, то мобильный телефон. Паспортные данные не нужны. Ваши логин и пароль в системе не сохраняются – так устроено федеральное приложение. Если вы захотите проголосовать по телефону, то телефон должен быть у вас с собой: вам поступит звонок, и нужно будет сказать волонтеру последние 4 цифры.

Места размещения волонтеров в Кировской области

Бурмакинское сельское поселение Кирово-Чепецкого района

  • Администрация сельского поселения, с.Бурмакино, ул.Школьная ,16
  • Библиотека, с. Бурмакино, ул. Заречная, 33

Торфяное сельское поселение Оричевского района

  • Площадь у здания почты ул. Советская, 16
  • Территория больницы
  • Территория магазина ИП Коновалова Г.Н. ул. Транспортная, 11

Мухинское сельское поселение Зуевского района

  • Здание муниципальной клубной системы Зуевского района Кировской области центра культуры и досуга с. Мухино, ул. Советская, 40
  • Здание МКУ Централизованной библиотечной системы Зуевского района Кировской области, с. Мухино, ул. Комсомольская, 5

Медведское сельское поселение Нолинского района

  • Администрация поселения, ул. Почтовая, 11
  • Почта России ул. Почтовая, 7
  • Дом культуры, ул. Медведская, 5

Аркульское городское поселение Нолинского района

  • Администрация поселения пгт Аркуль, ул. Кирова, 12
  • Почта России пгт Аркуль, ул. Куйбышева
  • Библиотека пгт Аркуль, ул. Коммунальная
  • МКДОУ детский сад «Ромашка», пгт Аркуль, ул. Коммунальная, 21
  • Магазин «Интер» пгт Аркуль, ул. Куйбышева, 12
  • Техникум, пгт Аркуль, ул. Куйбышева, 3

Вичевское сельское поселение Куменского района

  • п. Вичевщина, ул.Северихина, 33 у здания школы
  • п.Вичевщина, ул.Северихина, 34 у здания магазина «Радуга»

Ильинское сельское поселение Слободского района

  • Административное здание по адресу с.Ильинское, ул. Набережная, 9а
  • Здание МБУ Ильинский, Дом культуры
  • Административное помещение в здании с. Ильинское, ул. Набережная, 1

Савальское городское поселение Малмыжского района

Администрация Савальского сельского поселения

  • МКДОУ детский сад с.Савали
  • МКОУ СОШ с.Савали
  • Библиотека с.Савали
  • Улица Октябрьская села Савали
  • Диспетчерская ООО агрофирма «Савали»

Кстинское сельское поселение Кирово-Чепецкого района

  • Кстининский ПДК, Советская ул., 73А

Пинюгское городское поселение Подосиновского района

  • Администрация поселения, Октябрьская ул., 10
  • Библиотека, Индустриальная ул., 18
  • Центральная площадь ул. Кирова
  • МКОУ СОШ пгт Пинюг, Школьная ул., 15

Стрижевское городское поселение Оричевского района

  • Библиотека (зарегистрирован на сайте), Комсомольская ул., 3
  • Детский садик (зарегистрирован на сайте), Комсомольская ул., 6
  • Комсомольская ул., 12
  • Парикмахерская «Мария» (зарегистрирован на сайте), Комсомольская ул., 3
  • Площадь у железнодорожного переезда (рядом жд станция и автобусная остановка), Вокзальная улица
  • Площадь у центра культурного развития «Стрижи», Комсомольская ул., 10А
  • Больница, Юбилейная ул., 5

Демьяновское городское поселение Подосиновского района

  • Администрация поселения, Советская ул., 25
  • Библиотека, ул. Свободы, 21
  • Рыночная площадь пгт Демьяново
  • КОГОБУ СШ пгт Демьяново, Школьная ул., 5

Краснополянское городское поселение Вятскополянского р-на

  • Здание администрации Краснополянского городского поселения, пгт Красная Поляна, ул. Дружбы, д. 25
  • Краснополянская городская библиотека ул. Дружбы, д. 20
  • ЦКД «Домостроитель», ул. Дружбы, д. 20
  • Мурашинское городское поселение Мурашинского района
  • Территория у м-на «ЦУМ»
  • Территория у дома культуры «Феникс», ул. Кирова, 23
  • Привокзальная площадь
  • Территория у м-на «Пятерочка» и «Магнит», улица Володарского, 4

Орловское городское поселение Орловского района

  • Рыночная площадь
  • КОГПОБУ Орлово-Вятский Сельскохозяйственный колледж, ул. Ленина 54
  • Администрация Орловского района, ул. Ст. Халтурина, 18

Мурыгинское городское поселение Юрьянского района

  • МКУК «Мурыгинский центр культуры и досуга» ул. Набережная д. 7
  • МФЦ ул. Красных Курсантов д. 5

Малмыжское городское поселение Малмыжского района

  • Дом Культуры ул. Чернышевского, 3
  • ЦРБ (Регистратура поликлиника №2) ул. Свердлова, 10
  • МФЦ, Комсомольская ул., 52
  • Администрация района, ул. Чернышевского, 2-а
  • Магнит, ул. Володарского, 1
  • Площадь у каменных рядов
  • Банк
  • РМЗ (магазин Лиана), ул. Герцена
  • Энергосбыт, ул. Энергетиков, 16
  • Флагман, Карла Маркса ул., 92
  • Нижнее РМЗ
  • Пятерочка Карла Маркса ул., 6

Нолинское городское поселение Нолинского района

  • Здание КОГПОБУ НТМСХ, ул. Федосеева, 49
  • Здание КОГПОАУ НПТ, ул. Коммуны, 61
  • Здание КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинска, ул. Фрунзе, 51
  • Здание администрации Нолинского района, ул. Спартака, 36
  • Здание Отделения почтовой связи , ул. Коммуны, 38 и прилегающая территория многоквартирных домов по ул. М.Горького, 26 и 28, ул. Фрунзе, 45 и 47, ул. Коммуны, 38, 40, 42

Кирсинское городское поселение Верхнекамского района

  • Администрация Верхнекамского района
  • Территория у кинозала «Заря», ул. Кирова, 23
  • Торговые ряды по ул Ленина
  • Территория у РЦ»Досуг»,
  • Набережная ул., 1

Уржумское городское поселение Уржумского района

  • Перекресток ул. Полевая — Дрелевского
  • перекресток ул. Рокина-Кирова

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого р-на

  • Городской дом культуры ул. Усатова д.4
  • Администрация Белохолуницкого района

Зуевское городское поселение Зуевского района

  • г. Зуевка ул. Карла Маркса 49
  • г. Зуевка Площадь Свердлова
  • г. Зуевка площадь Базарная (у торгового центра 1st Step
  • Сосновское городское поселение Вятскополянского района
  • Д\К «Судостроитель» ул. Спортавная д.14
  • МКОУ ДО РЦ «Поколение», ул. Комсомольская д.1

Лузское городское поселение Лузского района

  • РЦКД «Юность», ул. Маяковского, 52
  • ТЦ «Июль», ул. Ленина, 33А

Советское городское поселение Советского района

  • МФЦ «Мои документы» — Ленина, 59
  • ТЦ «Кировский» — Ленина, 85
  • ТЦ «Магнит», — ул. Ленина, 45
  • КОГПОБУ «Суводский лесхозтехникум», — ул. Мира, 26
  • КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов» — ул. Первомайская, 24

Яранское городское поселение Яранского района

  • МБУ ДО Дом детского творчества, г. Яранск, ул. Свободы, 27а
  • МБУК «Городской Дом Культуры», г. Яранск, ул. Рудницкого, 50

Омутнинское городское поселение Омутнинского района

  • ТО МФЦ «Мои Документы», Омутнинск, ул.Свободы, 32
  • Почтовое отделение г. Омутнинск, ул. Свободы, 26
  • ДК «Металлург», г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, 16
  • Дополнительные офисы ПАО Сбербанк России г.Омутнинск, ул. Свободы, 11, ул.Юных Пионеров, 15,
  • м- н «Пятёрочка»
  • м- н «Магнит»
  • м- н «Продуктовая лавка»

Городской округ город Котельнич

  • ул. Кирова, 28,  район центрального рынка
  • ул. Победы, 40,  район городского дома культуры
  • ул. Советская, 41, район центральной больницы
  • ул. Советская, 85, сквер у городского фонтана

МО городской округ г. Вятские Поляны

  • Площадь имени Ф.И. Трещева, перекресток улиц Ленина и Гагарина
  • Улица Гагарина, д. 7 а «Вятско — Полянский механический техникум»
  • Прилегающая площадь к Торговому дому «Поиск», (улица Мира, д. 44)

МО «Городской округ г. Слободской Кировской области»

  • Соборная площадь
  • Центр патриотического воспитания им. Булатова, ул. Кирова, 27
  • Здание администрации г. Слободского, мкр. Первомайский, ул. Городищенская, 30

Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк»

  • ул. 60 лет Октября, торговый центр «Городок»
  • ул. Ленина, торговый центр «Балезино»
  • ул. Луначарского, здание торгового центра «Пирамида»
  • МФЦ ул. Первомайская,10

Муниципальное образование «Город Киров»

  • Торговый центр «Крым», г. Киров, ул. Ленина, 103 А
  • Площадь Маршала Конева
  • Торгово-развлекательный центр «Макси»,  г. Киров, ул. Луганская, 53
  • г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 85, ТЦ
  • г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 12, МФЦ, ТУ
  • Памятник Кирову (ЦУМ)
  • Парк Кирова (между Макдональдсом и прудом)
  • Филармония (площадь Революции)
  • Памятник Коневу
  • Театральная площадь
  • Площадь Лепсе (у церкви)
  • Торговая сеть «Система Глобус», г. Киров, ул. Воровского д.135
  • Торговая сеть «Система Глобус», г. Киров, ул. Ленина, 20
  • Торговая сеть «Система Глобус», г. Киров, ул. Чапаева, 55
  • Магазин «Глобус», г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 215, к. 1
  • МФЦ, г. Киров, ул. Карла Маркса, 54
  • МФЦ, г. Киров, ул. Захватаева, 21а
  • МФЦ, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24
  • МФЦ, г. Киров, ул. Калинина, 2
  • МФЦ, г. Киров, ул. Щорса, 95
  • МФЦ, г. Киров, ул. Андрея Упита, 13
  • МФЦ, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Ленина, 10
  • МФЦ, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 12

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Юлия Зорина