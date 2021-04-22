Где найти волонтеров, которые помогут проголосовать за благоустройство парков и скверов

Добровольцы будут стоять в общественных местах в 32 муниципалитетах Кировской области

С 26 апреля по 30 мая на едином портале 43.gorodsreda.ru пройдет рейтинговое голосование за парки и скверы, которые, по мнению кировчан, необходимо благоустроить.

— Если вы хотите видеть в вашем городе и в вашем селе благоустроенный, современный парк, сквер, общественное пространство или набережную, вы можете проголосовать за него и этим самым повлиять на будущий облик вашего населенного пункта. Вы эксперты своего города и, как никто другой, знаете, что нужно сделать на территории рядом с вашим домом, — говорит губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Территории, которые наберут больше всего голосов, будут благоустроены в 2022 году. Если проектом предусмотрена этапность, тогда часть благоустройства может быть завершена в 2022 году, а в последующие годы благоустройство будет продолжено.

Проголосовать можно несколькими способами: на портале 43.gorodsreda.ru или через волонтера.

Если вы решили голосовать онлайн, то при переходе на портал 43.gorodsreda.ru вы попадете на страницу Кировской области. Далее необходимо выбрать ваше муниципальное образование и ознакомиться со списком предложенных территорий для голосования. Затем нужно авторизоваться через Госуслуги или пройти простую процедуру регистрации, указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон, адрес электронной почты (по желанию), далее – подтвердить номер телефона. После авторизации вы выбираете из списка общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. Процедура регистрации обязательна, так как позволяет предотвратить «накрутку» голосов и сделать голосование прозрачным.

Если у вас нет возможности проголосовать самостоятельно, то вам помогут волонтеры. В Кировской области почти 530 человек пожелали стать волонтерами городской среды. С 26 апреля они будут находиться в общественных местах в форменных футболках с логотипом проекта и с планшетами. Волонтеры смогут рассказать подробно о проекте, о тех парках и скверах, которые выставлены на голосование. Чтобы отдать свой голосов через волонтера, вам нужно иметь логин и пароль на Госуслугах, а если их нет, то мобильный телефон. Паспортные данные не нужны. Ваши логин и пароль в системе не сохраняются – так устроено федеральное приложение. Если вы захотите проголосовать по телефону, то телефон должен быть у вас с собой: вам поступит звонок, и нужно будет сказать волонтеру последние 4 цифры.

Места размещения волонтеров в Кировской области

Бурмакинское сельское поселение Кирово-Чепецкого района

Администрация сельского поселения, с.Бурмакино, ул.Школьная ,16

Библиотека, с. Бурмакино, ул. Заречная, 33

Торфяное сельское поселение Оричевского района

Площадь у здания почты ул. Советская, 16

Территория больницы

Территория магазина ИП Коновалова Г.Н. ул. Транспортная, 11

Мухинское сельское поселение Зуевского района

Здание муниципальной клубной системы Зуевского района Кировской области центра культуры и досуга с. Мухино, ул. Советская, 40

Здание МКУ Централизованной библиотечной системы Зуевского района Кировской области, с. Мухино, ул. Комсомольская, 5

Медведское сельское поселение Нолинского района

Администрация поселения, ул. Почтовая, 11

Почта России ул. Почтовая, 7

Дом культуры, ул. Медведская, 5

Аркульское городское поселение Нолинского района

Администрация поселения пгт Аркуль, ул. Кирова, 12

Почта России пгт Аркуль, ул. Куйбышева

Библиотека пгт Аркуль, ул. Коммунальная

МКДОУ детский сад «Ромашка», пгт Аркуль, ул. Коммунальная, 21

Магазин «Интер» пгт Аркуль, ул. Куйбышева, 12

Техникум, пгт Аркуль, ул. Куйбышева, 3

Вичевское сельское поселение Куменского района

п. Вичевщина, ул.Северихина, 33 у здания школы

п.Вичевщина, ул.Северихина, 34 у здания магазина «Радуга»

Ильинское сельское поселение Слободского района

Административное здание по адресу с.Ильинское, ул. Набережная, 9а

Здание МБУ Ильинский, Дом культуры

Административное помещение в здании с. Ильинское, ул. Набережная, 1

Савальское городское поселение Малмыжского района

Администрация Савальского сельского поселения

МКДОУ детский сад с.Савали

МКОУ СОШ с.Савали

Библиотека с.Савали

Улица Октябрьская села Савали

Диспетчерская ООО агрофирма «Савали»

Кстинское сельское поселение Кирово-Чепецкого района

Кстининский ПДК, Советская ул., 73А

Пинюгское городское поселение Подосиновского района

Администрация поселения, Октябрьская ул., 10

Библиотека, Индустриальная ул., 18

Центральная площадь ул. Кирова

МКОУ СОШ пгт Пинюг, Школьная ул., 15

Стрижевское городское поселение Оричевского района

Библиотека (зарегистрирован на сайте), Комсомольская ул., 3

Детский садик (зарегистрирован на сайте), Комсомольская ул., 6

Комсомольская ул., 12

Парикмахерская «Мария» (зарегистрирован на сайте), Комсомольская ул., 3

Площадь у железнодорожного переезда (рядом жд станция и автобусная остановка), Вокзальная улица

Площадь у центра культурного развития «Стрижи», Комсомольская ул., 10А

Больница, Юбилейная ул., 5

Демьяновское городское поселение Подосиновского района

Администрация поселения, Советская ул., 25

Библиотека, ул. Свободы, 21

Рыночная площадь пгт Демьяново

КОГОБУ СШ пгт Демьяново, Школьная ул., 5

Краснополянское городское поселение Вятскополянского р-на

Здание администрации Краснополянского городского поселения, пгт Красная Поляна, ул. Дружбы, д. 25

Краснополянская городская библиотека ул. Дружбы, д. 20

ЦКД «Домостроитель», ул. Дружбы, д. 20

Мурашинское городское поселение Мурашинского района

Территория у м-на «ЦУМ»

Территория у дома культуры «Феникс», ул. Кирова, 23

Привокзальная площадь

Территория у м-на «Пятерочка» и «Магнит», улица Володарского, 4

Орловское городское поселение Орловского района

Рыночная площадь

КОГПОБУ Орлово-Вятский Сельскохозяйственный колледж, ул. Ленина 54

Администрация Орловского района, ул. Ст. Халтурина, 18

Мурыгинское городское поселение Юрьянского района

МКУК «Мурыгинский центр культуры и досуга» ул. Набережная д. 7

МФЦ ул. Красных Курсантов д. 5

Малмыжское городское поселение Малмыжского района

Дом Культуры ул. Чернышевского, 3

ЦРБ (Регистратура поликлиника №2) ул. Свердлова, 10

МФЦ, Комсомольская ул., 52

Администрация района, ул. Чернышевского, 2-а

Магнит, ул. Володарского, 1

Площадь у каменных рядов

Банк

РМЗ (магазин Лиана), ул. Герцена

Энергосбыт, ул. Энергетиков, 16

Флагман, Карла Маркса ул., 92

Нижнее РМЗ

Пятерочка Карла Маркса ул., 6

Нолинское городское поселение Нолинского района

Здание КОГПОБУ НТМСХ, ул. Федосеева, 49

Здание КОГПОАУ НПТ, ул. Коммуны, 61

Здание КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинска, ул. Фрунзе, 51

Здание администрации Нолинского района, ул. Спартака, 36

Здание Отделения почтовой связи , ул. Коммуны, 38 и прилегающая территория многоквартирных домов по ул. М.Горького, 26 и 28, ул. Фрунзе, 45 и 47, ул. Коммуны, 38, 40, 42

Кирсинское городское поселение Верхнекамского района

Администрация Верхнекамского района

Территория у кинозала «Заря», ул. Кирова, 23

Торговые ряды по ул Ленина

Территория у РЦ»Досуг»,

Набережная ул., 1

Уржумское городское поселение Уржумского района

Перекресток ул. Полевая — Дрелевского

перекресток ул. Рокина-Кирова

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого р-на

Городской дом культуры ул. Усатова д.4

Администрация Белохолуницкого района

Зуевское городское поселение Зуевского района

г. Зуевка ул. Карла Маркса 49

г. Зуевка Площадь Свердлова

г. Зуевка площадь Базарная (у торгового центра 1st Step

Сосновское городское поселение Вятскополянского района

Д\К «Судостроитель» ул. Спортавная д.14

МКОУ ДО РЦ «Поколение», ул. Комсомольская д.1

Лузское городское поселение Лузского района

РЦКД «Юность», ул. Маяковского, 52

ТЦ «Июль», ул. Ленина, 33А

Советское городское поселение Советского района

МФЦ «Мои документы» — Ленина, 59

ТЦ «Кировский» — Ленина, 85

ТЦ «Магнит», — ул. Ленина, 45

КОГПОБУ «Суводский лесхозтехникум», — ул. Мира, 26

КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов» — ул. Первомайская, 24

Яранское городское поселение Яранского района

МБУ ДО Дом детского творчества, г. Яранск, ул. Свободы, 27а

МБУК «Городской Дом Культуры», г. Яранск, ул. Рудницкого, 50

Омутнинское городское поселение Омутнинского района

ТО МФЦ «Мои Документы», Омутнинск, ул.Свободы, 32

Почтовое отделение г. Омутнинск, ул. Свободы, 26

ДК «Металлург», г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, 16

Дополнительные офисы ПАО Сбербанк России г.Омутнинск, ул. Свободы, 11, ул.Юных Пионеров, 15,

м- н «Пятёрочка»

м- н «Магнит»

м- н «Продуктовая лавка»

Городской округ город Котельнич

ул. Кирова, 28, район центрального рынка

ул. Победы, 40, район городского дома культуры

ул. Советская, 41, район центральной больницы

ул. Советская, 85, сквер у городского фонтана

МО городской округ г. Вятские Поляны

Площадь имени Ф.И. Трещева, перекресток улиц Ленина и Гагарина

Улица Гагарина, д. 7 а «Вятско — Полянский механический техникум»

Прилегающая площадь к Торговому дому «Поиск», (улица Мира, д. 44)

МО «Городской округ г. Слободской Кировской области»

Соборная площадь

Центр патриотического воспитания им. Булатова, ул. Кирова, 27

Здание администрации г. Слободского, мкр. Первомайский, ул. Городищенская, 30

Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк»

ул. 60 лет Октября, торговый центр «Городок»

ул. Ленина, торговый центр «Балезино»

ул. Луначарского, здание торгового центра «Пирамида»

МФЦ ул. Первомайская,10

Муниципальное образование «Город Киров»