Где покататься на коньках в Кирове в 2021-2022 годах

Сезон коньков в Кирове традиционно открывается в начале декабря. Не стал исключением и этот год. Несмотря на капризы погоды, в областном центре уже работают несколько ледовых площадок, как платных, так и бесплатных.

Рассказываем, где можно покататься на коньках в Кирове в 2021-2022 годах.

Стадион «Динамо»

Каток на «Динамо» открылся 10 декабря.

График работы:

пятница – с 18 до 21 часа,

суббота – с 16 до 21 часа,

воскресенье – с 12 до 15 часов и с 16 до 21 часа.

Стоимость катания: 150 рублей в пятницу и 200 рублей в выходные и праздничные дни (без ограничения по времени). Детям до 7 лет вход бесплатный.

Прокат коньков: 200 рублей.

Стадион «Родина»

График работы: суббота, воскресенье – с 19 до 21 часа.

Стоимость билетов: 200 рублей.

Прокат коньков: 100 рублей + 1000 рублей залог.

Для посещения открытых катков QR-код не нужен.

Каток «Союз»

График работы:

суббота, воскресенье – с 17.30 и с 19.00.

На входе действует масочный режим. Требуется QR-код.

Каток «Локомотив»

Ледовая площадка у ДК железнодорожников готовится к открытию. Точная дата начала работы не названа, но в группе катка появилось объявление о поиске контролера на массовые катания.

Каток «Искож»

В группе данной ледовой площадки пока нет информации о дате открытия катка. Ориентировочно каток начнет работать после новогодних праздников.

Каток в парке Гагарина

Бесплатный городской каток, ставший самым популярным в прошлом году, когда его залили впервые. Начнет работу в ближайшие дни. Ледовая площадка в парке Гагарина будет бесплатной для посетителей, прокат коньков – платный. Рядом с катком работает зимний батут и карусель с ватрушками.

Каток у парка Победы

Каток рядом с парком Победы на улице Ломоносова, 14а открылся 4 декабря.

График работы: по будням с 12 до 21 часа, в субботу-воскресенье с 12 до 23 часов.

Стоимость катания: вход 100 рублей (без ограничения по времени).

Каток в Коминтерне

Стадион в микрорайоне Коминтерновский обещает стать самым большим бесплатным катком в Кирове. Он также откроется в декабре.

А еще…

Также в группе «Все на каток» жители Кирова сообщают, что бесплатные ледовые площадки работают на Горького, 37 у школы №57 и на улице Зеленой, 32.

По информации горадминистрации, катки также появятся в Кочуровском парке, на Театральной площади и в парке ЛПК в Нововятске.