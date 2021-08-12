Родителям кировских школьников рассказали, как получить транспортные карты

Родителей юных кировчан просят заранее оформить транспортные карты для детей-школьников. Чем ближе осень, тем сложнее будет сделать это быстро. К началу учебного года ожидается всплеск спроса на карты.
Как оформить транспортную карту в Кирове
Чтобы получить транспортную карту, законный представитель школьника должен обратиться в Претензионный центр (улица Пятницкая, 2а). С собой нужно иметь паспорт. Если дети не вписаны в него, нужно будет предоставить свидетельство о рождении.
График работы Претензионного центра
- С 8 до 18 часов – с понедельника по четверг
- С 8 до 17 часов – в пятницу
- Выходные – суббота-воскресенье.
Также в связи с повышенным спросом на карты в преддверии учебного года Претензионный центр будет работать в дополнительные дни: 28 августа и 4 сентября. С 9 до 13 часов. Оба дня выпадают на субботу.
Задать вопросы по поводу получения и использования транспортных карт можно следующими способами:
- на сайте www.ekarta43.ru (в онлайн-чате)
- через Viber8-922-912-99-99 (только текстовые сообщения)
- «ВКонтакте» в группе «Электронный проездной г. Киров»
- по телефонам: 485-999, 485-997