Родителям кировских школьников рассказали, как получить транспортные карты

Родителей юных кировчан просят заранее оформить транспортные карты для детей-школьников. Чем ближе осень, тем сложнее будет сделать это быстро. К началу учебного года ожидается всплеск спроса на карты.

Как оформить транспортную карту в Кирове

Чтобы получить транспортную карту, законный представитель школьника должен обратиться в Претензионный центр (улица Пятницкая, 2а). С собой нужно иметь паспорт. Если дети не вписаны в него, нужно будет предоставить свидетельство о рождении.

График работы Претензионного центра

С 8 до 18 часов – с понедельника по четверг

С 8 до 17 часов – в пятницу

Выходные – суббота-воскресенье.

Также в связи с повышенным спросом на карты в преддверии учебного года Претензионный центр будет работать в дополнительные дни: 28 августа и 4 сентября. С 9 до 13 часов. Оба дня выпадают на субботу.

Задать вопросы по поводу получения и использования транспортных карт можно следующими способами: