Где работает лучший зоотехник-селекционер Вятки

Победителей состоявшегося в Кирове конкурса профессионального мастерства поздравил министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

На базе сельхозпредприятия по племенной работе «Кировское» прошёл второй региональный конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров.

В нём участвовали 19 животноводов из разных уголков области, победивших на районном уровне.

Призы лучшим вручал министр сельского хозяйства и продовольствия, заместитель председателя правительства области Алексей Котлячков, который всегда подчёркивает, что именно племенная работа является одной из основ успеха молочного животноводства.

Генетика всему голова

Как заметил Алексей Котлячов, селекционная работа требует не только знаний, но и кропотливого труда, поэтому в этой профессии больше женщин – они и показывали своё мастерство на конкурсе.

Состязания проходили в несколько этапов.

Конкурсантам нужно было подобрать подходящего быка из имеющегося реестра для определённой бурёнки. Работа эта не из лёгких. У представленных в реестре племенных быков генеологическое древо известно до пятого поколения, требования к бурёнкам чуть менее строгое – они должны быть «аристократками» до четвёртого колена. И, как говорит Алексей Котлячков, подведи селекционер, – поломается вся стратегия, что скажется и на продуктивности стада, и на здоровье самой коровы.

Лучшие от начинающих до опытных

Лучших зоотехников-селекционеров оценивали в нескольких номинациях: «лучший зоотехник-селекционер», «лучший оценщик экстерьера крупного рогатого скота», «за лучшее ведение автоматизированного учёта по программе «Селэкс – Молочный скот», «лучший зоотехник-селекционер среди ветеранов (со стажем работы более 20 лет)», «лучший зоотехник-селекционер среди молодёжи (в возрасте до 35 лет)».

Лучшим зоотехником-селекционерам признана специалист агрокомбината племзавода «Красногорский» Татьяна Андреева. Второе место присудили Юлии Шуткиной из СПК «Конып», третье место заняла Ирина Чиркова из племзавода «Октябрьский».

Самой молодой победительницей в номинации «Лучший зоотехник-селекционер среди молодёжи» стала 28-летняя Анастасия Семакина из агрофирмы «Чудиновская» Орловского района.

Самой лучшей из опытных стала Светлана Ложкина из племзавода «Мухинский» Зуевского района.

Обмен опытом и повышение компетенций

Приветствуя участниц конкурса и вручая награды победительницам, Алексей Котлячков напомнил, что впервые такой конкурс состоялся в 2018 году – тогда в Киров приезжали зоотехники-селекционеры со всей страны.

– На недавнем совещании в Москве отметили наши лидирующие позиции по продуктивности дойного стада и увеличению поголовья скота, тогда как такие мэтры животноводства, как республики Татарстан, Башкирия, Удмуртия за прошлый год сократили дойное стадо. Наша область отличается на общероссийском фоне количеством племенных хозяйств, числом племенного поголовья, а это – кропотливая многолетняя работа. И в этом ваша заслуга. Мы смогли сохранить племобъединение, которое вошло в состав российского центра племенного животноводства, – поделился министр сельского хозяйства.

От имени губернатора Кировской области Игоря Васильева, правительства региона и от имени всего аграрного сообщества Алексей Котлячков поздравил каждую из победительниц с заслуженной победой, поблагодарил за преданность профессии, за труд и терпение, за вклад в показатели региона. Пожелал всем здоровья, удачи, семейного благополучия и традиционно – хорошей погоды. И настоятельно рекомендован не игнорировать участие в проводимых конкурсах, потому что это возможность общаться с коллегами, в дружеской обстановке обмениваться опытом, а значит, повышать свои компетенции.

Победители представят наш регион на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в июне 2021 года в Казани.

«Мне нравится сельская жизнь»

Анастасия Семакина, победитель в номинации «Лучший зоотехник-селекционер среди молодёжи»:

– Я родом из Омутнинска, с профессией определилась уже в школе. Поступила в кировскую сельхозакадемию. Наш дом частный, родители всё время держали корову, я к ней приучена в детства. Потому и выбрала животноводство.

По окончании академии приехала в «Чудиновское» – в нашем районе таких крупных хозяйств нет. И вот через четыре года вышла на областной конкурс. Для меня это большая честь, важно было само участие, но, безусловно, я рада победе. С каждым годом я только убеждаюсь в правильности своего выбора, хотя приходится нелегко. Но мне нравится сельская жизнь: чистый воздух, тишина и природа. Город на меня давит.

Да и поддержка молодым специалистам в сельском хозяйстве хорошая. Мне сразу дали жилье, 100 тысяч подъёмных, на которые я купила мебель. И зарплата радует. Но это не главное – я вижу результат своей работы! К примеру, у меня есть корова Дипломатка – наша рекордсменка, она дала 13 тысяч молока за лактацию! Горжусь такими показателями, но стремлюсь к большему. И призываю молодёжь не бояться приезжать работать на село.

«Представляю образ коровы, которую хотелось бы создать»

Светлана Ложкина, лучший зоотехник-селекционер среди опытных работников:

– Я с детства постоянно была на ферме – мама работала доярочкой. Хотела пойти учиться на ветврача, но отговорили – для девушки это достатчно сложно, поэтому пошла на зоотехника. В этом году исполняется 35 лет, как наш курс закончил кировскую сельхозакадемию. Все мы были дружны, учились с интересом.

После института начала работать главным зоотехником в совхозе «Кайский» Верхнекамского района. Затем вышла замуж за Николая Семёновича Ложкина и приехала к мужу в совхоз «Мухинский». С той поры там и работаю. Начинала с осеменатора – зоотехников в совхозе было много и специалисту с красным дипломом работы сразу не нашлось.

Сейчас работаю над улучшением нашего дойного стада, хотя его генетический уровень уже высокий. Но хочется добиться ещё больших результатов. Представляю образ коровы, которую хотелось бы создать. И я уже близка к той цели. У нас есть корова-рекордистка, надоившая 15 тысяч за 305 дней. Но хотелось бы выровнять всё стадо, чтобы оно всё было таким высокопродуктивным. Чтобы коровы и доили хорошо, и жили долго.

Рада была участвовать в конкурсе. Это прежде всего повод собраться, пообщаться, а то мы в последнее время из-а коронавируса практически не общаемся.

Алексей Котлячков, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области:

– Племенная работа – одна из основ успеха молочного животноводства региона. «Кировплем» – центр селекционной работы в области, который входит в 20-ку лучших в стране. Перед сельхозпредприятиями области стоит задача по увеличению производства молока, озвученная губернатором Игорем Васильевым. Улучшение генетики стада, в том числе, позволяет её исполнять. Ежегодно на содержание лучших быков-производителей из разных стран в «Кировплем» из бюджета области выделяется порядка 14 млн рублей. Со стороны работа не заметна, но она очень важна.