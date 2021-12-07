Где увидеть расписание автовокзала Купянск?

Покупка билетов на автовокзале Купянск теперь может осуществляться в режиме онлайн, благодаря использованию мобильного приложения или официального сайта inBus. Станция работает с 03:40 до 20:00 без выходных и праздников, находится по адресу ул. Кузнечная, 1. Для получения более детальной информации об актуальных маршрутах достаточно связаться со справочной службой, позвонив по номерам телефона: +38-057-42-5-34-00, +38-063-469-91-74. Автостанция Купянск расположена в Харьковской области и регулярно принимает не только пригородные, но и также междугородние рейсы.

Нажимая в меню интернет-портала «Табло автостанции», достаточно указать название АС и нажать кнопку «Поиск». В результате вниманию пользователей будет предложено актуальное расписание автовокзала в Купянске за вчерашний день, на сегодня или на завтра.

Как происходит покупка билетов на автостанции в Купянске?

Для оперативной покупки автобусных билетов на любой из рейсов, предложенных на автостанции в Купянске, достаточно установить мобильное приложение inBus. Затем, выполняем три основных шага: В поисковой строке указываем пункт отправления и прибытия, определяемся с числом и датой запланированной поездки. По завершению всего потребуется нажать кнопку «Поиск». Знакомимся с расписанием рейсов, выбирая наиболее подходящий по времени отправления/прибытия, стоимости билетов.

Нажимаем возле конкретного рейса «Оформить» и заполняем будущий проездной документ: понадобиться указать имя и фамилию, номер телефона и адрес рабочей почты.

Обновление всех рейсов на странице осуществляется автоматически с учетом информации, поступающей со станции в Купянске.

Как оплатить забронированные билеты онлайн на автостанции в Купянске?

Для оперативного проведения оплаты билетов не потребуется лично посещать кассу автовокзала в Купянске, что особенно важно для пассажиров, которые находятся в другом городе или в другой стране. С помощью интернет ресурса inBus удастся произвести все финансовые операции в режиме онлайн, не выходя из дома.

Для этого можно воспользоваться картой любого украинского банка, используя сервис LiqPay или с помощью приложений Google Pay и Apple Pay. Клиенты «ПриватБанка» могут воспользоваться приложением «Приват24». Причем проведение оплаты осуществляется исключительно на защищенных банком страницах.

Во время оплаты на странице происходит 10-минутная бронь выбранных мест в автобусе: это время является гарантией того, что в процессе выполнения финансовой операции ваши билеты не будут выкуплены другими пользователями сайта или приложения. По завершению 10 минут бронь автоматически снимается и билеты снова доступны к заказу, поэтому нужно грамотно рассчитывать свое время.