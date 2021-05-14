Где в Кирове можно привиться от COVID-19

Адреса мобильных прививочных пунктов, которые продолжают свою работу.

В Кировской области продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Как отмечал ранее первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, доступность вакцинации является одной из ключевых задач. С увеличением объёмов поставок вакцины от COVID-19 расширяется и география работы прививочных пунктов.

Так, в популярных общественных местах в областном центре продолжают работу мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции.

14 мая в ТЦ «Микс» на ул. Ленина, 169 работает выездной пункт вакцинации Кировского клинико-диагностического центра. Сделать прививку здесь можно с 10:00 до 17:00.

14, 15 и 16 мая, а также с 21 по 24 мая вакцинация от COVID-19 будет проходить на Театральной площади. Здесь организуется работа прививочных бригад Кировского клинико-диагностического центра, городской больницы №5 и городской больницы №2. Для всех дней проведения вакцинации установлен единый режим работы с 9:00 до 17:00.

На площади Маршала Конева начала работу выездная прививочная бригада Кировской клинической больницы №7 им. В.И. Юрловой. Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в будние дни с 9:00 до 18:00 по 21 мая включительно.

Продолжает работать выездной пункт вакцинации от COVID-19 Кировской городской больницы № 9 в ЦУМе. Сделать прививку здесь можно 14 мая с 10:00 до 16:00, 15 мая с 10:00 до 15:00, 17 и 18 мая с 10:00 до 16:00.

С 25 по 28 мая Кировский клинико-диагностический центр развернёт выездную вакцинацию от COVID-19 на территории СТК «Порошино» (ул. Боровицкая, 36). Мобильный пункт вакцинации здесь будет работать с 9:00 до 15:00.

Андрей Черняев, министр здравоохранения Кировской области: