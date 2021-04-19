Где я могу купить качественные лекарства от гепатита С

Вирусным гепатитом С, различными его генотипами, болеют почти 5% населения планеты.

Болезнь распространена по миру, а в развивающихся странах достигла масштабов эпидемии.

Сильно усложняют выявление недуга скрытые симптомы.

Классическая терапия интерфероном и рибавирином малоэффективна, к тому же вызывает тяжелые побочные эффекты.

Поэтому, появление на фармацевтическом рынке препарата Совалди (софосбувир) — это действительно революционный прорыв в лечении HCV.

Купить софосбувир в Москве по доступным ценам, можно на интернет площадке специализированной аптеки “Индия-Экспресс”.

Современная противовирусная терапия (ПВТ) гепатита С

Несколько лет назад, в 2013 году, американской фармацевтической компанией Gilead Sciences, на мировом рынке был представлен Совалди (sofosbuvir) — новое противовирусное лекарственное средство.

Активное вещество sofosbuvir — основной компонент Совалди, стал первым препаратом, целенаправленно действующим на клетки ВГС. Причем он не вызывал такого количества побочных реакций, как классические медикаменты.

Как монопрепарат, для ПВТ он не предназначен, а только вместе с другими профильными лекарствами — противовирусными препаратами прямого действия (ПППД, DAA) на основе веществ:

ледипасвир;

даклатасвир;

велпатасвир.

Софосбувир стал основным компонентом комбинированной терапии, так как подходит для всех генотипов, для пациентов с циррозом и сопутствующими недугами, а также ранее не ответившим на лечение.

При значительном снижении срока терапии до 12 недель, процент излечившихся — свыше 98%.

Генотип ВГС, стадия заболевания, наличие сопутствующих болезней — основа правильного выбора схемы ПППД и успешного курса.

Это позволило лечить HCV без применения интерферонов.

Однако главной проблемой в приобретении качественных лекарств против Hepatitis C, является непомерная стоимость патентованных лекарств, доступная единицам.

Купить недорогие лицензионные аналоги в государственных аптеках невозможно, из-за бюрократических проверок контролирующих органов.

Лицензионные дженерики

В настоящее время, Софосбувир и иные DAA нового поколения также выпускают другие фармацевтические компании, получившие лицензии на производство и реализацию дженериков.

Официальное разрешение получили производители медикаментов в Индии.

Компания-разработчик лекарства передала им формулы, оборудование и производственную документацию, с условием, чтобы население развивающихся стран могло купить софосбувир по приемлемым ценам.

Дженерики точные копии патентованных лекарств, с тем же химическим составом и такой же эффективностью.

К сожалению, наша страна не получила официальное разрешение обладателя патента на ввоз и продажу недорогих индийских дженериков.

Но, их можно купить у прямых поставщиков, например “Индия-Экспресс”.

На рынке медикаментов есть много подделок, в том числе софосбувира и других лекарств от HCV, а также низкокачественных дженериков, и с нарушением температурного режима при хранении.

Поэтому, кроме марки необходимого медикамента — аналога, важно найти фирму с устойчивой репутацией, которая доставит качественный заказ.

Чтобы снизить риски, стоит почитать на форуме отзывы.

Однако следует помнить, что назначать правильную схему может только опытный врач гепатолог или инфекционист, по результатам обследования.

Нельзя самому себе назначать препараты, это может привести не только к финансовым потерям, времени, но и здоровья.