Где и как обменять криптовалюту быстро, выгодно и безопасно

Каждый клиент, который занимается торговлей криптовалюты хочет получить деньги быстро и безопасно, без переплат. Сервис Godex предлагает совершить выгодную сделку как самых популярных монет, так и других из большого списка.

Торговля криптой стала основным источником дохода для многих энтузиастов. При этом пользователи задаются вопросом, где и как выгодно обменять одну валюту на другую.

Сервис Godex создавался командой единомышленников, которые верят в криптоэкономику. Это простой в использовании, быстрый и надежный онлайн-сервис с поддержкой 24/7. Для совершения операций доступно более двухсот монет, список постоянно расширяется.

Как работает сервис на примере обмена популярных валютных пар

Если необходимо wrx на eth обменять по выгодному курсу, достаточно выполнить ряд простых действий:

Выбрать валюту. Ввести адрес кошелька. Дождаться завершения операции.

После завершения обмена пользователь сможет ознакомиться с подробными результатами сделки. Клиентам сервиса предлагается выгодный обменный курс благодаря работе в надежными биржами. В этом можно убедиться, открыв калькулятор. Все транзакции остаются анонимными, третьи стороны не смогут отследить информацию, имеющую отношение к проводимым операциям.

Другими популярными валютными парами для обмена являются Monero-Bitcoin. В мире ежесекундно совершается множество таких сделок. Monero занимает уверенную позицию в десятке популярных криптомонет, а Bitcoin самая дорогая из них. Как обменять monero на bitcoin выгодно на портале Godex:

Зайти на домашнюю страницу сервиса и выбрать из выпадающего списка в поле продажи Monero, вписать необходимое количество монет для конвертации. В поле “Вы получаете” выбрать Bitcoin, где будет указана доступная сумма. Нажать кнопку “Обмен”. Скопировать и вставить адрес Bitcoin кошелька, внимательно проверить все данные. Запустить процесс обмена. Получить на платформе адрес депозита XMR. После чего будет отправлен ID транзакции. После получения и подтверждения операции Godex начнет процесс конвертации. После завершения процесса пользователь получает конвертированную сумму BTC на рекомендованный адрес в течение нескольких минут. Все детали заказа высылаются клиенту. В случае технических ошибок специалисты компании помогут устранить проблему.

Лимитов на обмен, а также на количество транзакций в день нет. Клиент может конвертировать любую сумму столько раз, сколько пожелает сам.

Каждый пользователь биржи для обмена криптовалюты хочет получить деньги быстро и безопасно, не переплачивая. Godex соответствует лучшим ожиданиям клиентов. Сегодня это один из самых быстрых и безопасных сервисов на рынке. Скорость исполнения операции варьируется от 5 до 30 минут. Время зависит от скорости подтверждения в децентрализованной сети: для сумм более 1 BTC требуется больше времени. Надежность сервиса основана на современных протоколах безопасности и физической защите серверов.

Широкий выбор монет для обмена доступен каждому клиенту без ограничений, также предусмотрена выгодная партнерская программа для тех, кто не хочет ограничиваться торговлей. Все эти преимущества делают биржу Godex одной из лучших и клиентоориентированных на рынке.