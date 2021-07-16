Геннадий Онищенко объяснил, что его возмущает в детской вакцинации от коронавируса

Российские врачи начали проводить испытания вакциной «Спутник V» на детях. Напомним в двух столичных больницах подросткам ввели тот же препарат, что и взрослым, но в меньшей дозировке. По планам медиков такое испытание рассчитано на 12 месяцев.

Федеральное агентство новостей пообщалось с бывшим главным санитарным врачом страны, а ныне депутатом Госдумы Геннадий Онищенко, чтобы узнать, что он думает о детской вакцинации от коронавируса. Собеседник портала не видит ни чего плохого в

процедуре тестирования вакцины на подростках, поскольку все прививки приходится подвергать этой процедуре проверки. Есть регламент для регистрации, который необходимо соблюдать.

То, что у привившихся в первые дни повышается температура и ухудшается самочувствие Онищенко не удивляет: эпидемиолог расценивает это как «положительный признак». Это является показателем того, что организм создает иммунитет — адекватно реагирует на выработку антител.

Но бывшего санитарного врача возмутили рекомендации создателей вакцин. Он пояснил, что в здравоохранении каждый должен заниматься своим делом.

«Я против разного рода заявлений от разработчиков и биологов. Они вторгаются в медицинскую составляющую, за которую несут ответственность врачи: когда начинать вакцинацию, кого прививать, с какой периодичностью. Минздрав определяет, кого и когда вакцинировать», — отметил Онищенко.

Ранее мы сообщали, что кировские медики спасли подростка с тяжёлым осложнением после коронавируса.

Фото:duma.gov.ru