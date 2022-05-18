Геннадий Онищенко: Россия будет спасать от голода другие страны

В случае дефицита продовольствия Россия сможет спасти от голода другие страны. Так считает доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Своим мнением он поделился с ФАН.

По словам Онищенко, последние 2,5 месяца наглядно показали, что Россия устоит перед любыми санкциями. Сделать это позволит опора на собственное производство в сфере продовольственной безопасности и других отраслях.

В настоящее время в России производятся все базовые продукты. Так, РФ занимает порядка 20 процентов мирового рынка по продаже зерновых и производит около 4 млн тонн белого мяса в год.

— Что касается продовольствия — это мы еще будем спасать другие страны! – говорит Геннадий Онищенко. — Все базовые продукты являются отечественными. Если кому-то нужны анчоусы, то это личное право привозить их из-за рубежа.

Академик подчеркнул, что опираться на собственное производство следует независимо от санкций. Это единственно правильный путь еще и потому, что импортеры нередко поставляют в другие страны низкокачественный товар. Яркий пример из недавнего прошлого – «окорочка Буша».

— Мы потому и перекрыли их поставки — мясо было напичкано химикатами, пестицидами и антибиотиками, — объяснил Онищенко.

Проблемы с поставками небазовых товаров следует решать жестко, уверен академик. Для этого надо пользоваться болевыми точками, которые есть у всех недружественных стран. Речь идет, в частности, о поставках электроники из Тайваня.