Георгий Барминов назначен министром спорта и молодежной политики

Губернатор Игорь Васильев своим указом назначил Георгия Барминова министром спорта и молодёжной политики Кировской области.

С мая он исполнял обязанности министра.

Георгий Барминов родился в 1984 г. в Перми, окончил Вятский государственный гуманитарный университет, проходил переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В разное время возглавлял Центр международного сотрудничества, Центр развития туризма Кировской области, Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы».

В 2016-2018 гг. — и.о. министра спорта области, и.о. министра, министр спорта и молодежной политики области.

Интервью Георгия Барминова «Кировской правде» читайте здесь