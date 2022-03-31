Герценка присоединилась к проекту «Пушкинская карта»

Кировская библиотека имени Герцена стала участником федерального проекта «Пушкинская карта».

Герценка стала первой в регионе библиотекой, вошедшей в данный проект. С 29 марта молодежь в возрасте 14-22 лет может посещать по карте платные библиотечные мероприятия.

Купить билет можно на платформе «Культура.РФ», на сайте Герценки или через билетного оператора kassy.ru. Первые мероприятия, которые смогут посетить кировчане, — это экскурсия по выставке Дмитрия Сенникова «О художнике с любовью» и лекции на тему «Литература серебряного века».

В ближайшее время Герценка также планирует начать лекции по истории административного деления вятского края XIV-XX веков и о боевом пути знаменитой 311-й стрелковой дивизии, созданной в 1941 году в нашей области.

Как напомнил председатель областного правительства Андрей Маури, «Пушкинская карта» позволяет молодым людям бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, библиотеки выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.

Ранее мы писали, что в Герценке проходит выставка «Вятская книга года». Ее можно посетить бесплатно.