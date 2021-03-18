ГФИ по Кировской области получил новое назначение

Главный федеральный инспектор по Кировской области Григорий Житенёв назначен представителем президента РФ в региональной квалификационной коллегии судей.

Соответствующий указ Владимира Путина датирован 16 марта. Ранее эту должность занимал предыдущий ГФИ Владимир Климов.

Тем же указом президент назначил Юлию Ильинскую председателем Подосиновского районного суда, Андрея Пантюхина – судьёй Ленинского районного суда г. Кирова, а Юлию Анисимову – судьёй Арбитражного суда Кировской области.

Григорий Житенёв является главным федеральным инспектором по Кировской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе с декабря прошлого года. В 2013-2016 гг. он был руководителем регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Ранее мы писали, что в Котельниче назначили нового главу района.

Фото: delovaya-vyatka.livejournal.com/