ГИБДД интересуется мнением кировчан по поводу проекционных переходов

В группе ГИБДД Кировской области проводится опрос по поводу эффективности проекционных пешеходных переходов.

В автоинспекции интересуются, помогают ли проекционные пешеходные переходы обезопасить пешеходов на дороге? Участникам опроса предлагается 3 варианта ответов: «да», «нет» и «не знаю».

Опрос публичный, правда, проголосовавших пока что не так много – всего 63 человека. Большинство из них – 74 процента – уверены, что «лазерные» проекторы на переходах нужны. По 12 процентов респондентов выбрали вариант «нет» и «не знаю».

Напомним, что в настоящее время проекторами оснащены переходы на перекрестках улиц Карла Маркса – Орловской, Профсоюзной – Казанской, Комсомольской – Октябрьском проспекте, а также на Октябрьском проспекте, 147 и 75. Ранее озвучивались планы по установке еще 5 лазерных «зебр».