Глава Котельнича: в семье, пострадавшей при пожаре, было четверо детей

Глава Котельнича Сергей Вдовкин прокомментировал трагедию, произошедшую 12 марта. При пожаре в одном из домов погибли трое детей.

По словам Сергея Вдовкина, в пострадавшей семье было четверо детей. В ночь трагедии один из них находился у бабушки, благодаря чему остался жив.

Дома были трое детей 2017, 2019 и 2020 годов рождения. Их мать ушла на работу. Женщина работает поваром в ночную смену. Сотрудникам МЧС она рассказала, что оставила детей с няней. Но информация не подтвердилась.

— В настоящее время мать погибших детей находится во временном центре в Котельниче, ей оказывают психологическую помощь. Полиция и соцработники устанавливают обстоятельства случившегося. При необходимости четвертому ребенку будет оказана поддержка, — рассказал Сергей Вдовкин.

В ночь на 13 марта в Котельниче загорелся дом на улице Рудницкого. На месте происшествия нашли тела трех маленьких детей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Аналогичная трагедия произошла в 2020 году в Юрьянском районе. Во время пожара в деревне Ложкари погибли четверо мальчиков-погодков. Их матери не было дома.