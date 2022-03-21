Глава Минздрава РФ: в Россию стабильно поставляются жизненно необходимые лекарства

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Россию стабильно поставляются жизненно необходимые лекарственные препараты. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Министр подчеркнул, что дефицита лекарств нет. Ажиотажный спрос на них спровоцировали фейковые вбросы.

— Все фармацевтические компании подтверждают, что поставки лекарств в Российскую Федерацию продолжаются, — отметил Михаил Мурашко.

Глава Минздрава также добавил, что скачков цен на лекарства не ожидается.

Ранее мы рассказывали, почему в России не будет дефицита лекарств.