Глава Минздрава РФ: в Россию стабильно поставляются жизненно необходимые лекарства

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Россию стабильно поставляются жизненно необходимые лекарственные препараты. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
Министр подчеркнул, что дефицита лекарств нет. Ажиотажный спрос на них спровоцировали фейковые вбросы.
— Все фармацевтические компании подтверждают, что поставки лекарств в Российскую Федерацию продолжаются, — отметил Михаил Мурашко.
Глава Минздрава также добавил, что скачков цен на лекарства не ожидается.
Ранее мы рассказывали, почему в России не будет дефицита лекарств.