Глава Мурашинского предприятия заплатит 4,6 млн рублей за незаконную рубку леса

Руководитель лесозаготовительного предприятия в Мурашинском районе оштрафован за незаконную рубку леса. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел в марте 2016 года. Как было установлено в ходе следствия, руководитель предприятия незаконно вырубил лес на территории района. Материальный ущерб, причиненный лесному фонду, составил 4,6 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В период предварительного расследования глава предприятия не возместил причиненный ущерб. После суда прокуратура вышла с иском о возмещении ущерба. Деньги были взысканы с осужденного.