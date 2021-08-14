Глава облминтранса рассказал подробности планируемой модернизации автопарка области

В правительстве Кировской области рассказали, почему нужны деньги на новые пассажирские автобусы.

Напомним, сегодня мы сообщали о том, что правительство области собирается выйти в Законодательное собрание с инициативой о выделении средств из бюджета на покупку 117 новых автобусов, в том числе на экологичном газомоторном топливе, чтобы обеспечить Киров и районы обновленным общественным транспортом. Сейчас износ автобусного парка составляет 85 процентов. Не обновлять – значит, скоро остаться без него совсем.

Повышения стоимости проезда целевая программа модернизации транспорта не повлечет, и даже наоборот – отложит. В том числе за счёт снижения затрат на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт автобусов.

– Мы не планируем брать технику в лизинг и закладывать платежи за него в стоимость проезда. Кредит не рассматриваем, – пояснил министр транспорта области Николай Соколов. – Мы предоставим средства на обновление подвижного состава организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров.

Сумма субсидии рассчитана, исходя из стоимости 67 автобусов большого класса стоимостью 13 млн рублей на общую сумму 870,8 млн рублей, а также 50 малого класса по 3,1 млн рублей – это еще 155 млн. Предполагается направить деньги из дополнительных доходов бюджета.

Стратегическая задача — повышение качества услуг и безопасности и для пассажиров, и для окружающей среды. Транспорт будет на гарантии, обеспечен всем необходимым, включая кондиционеры, видеонаблюдение, электронное табло «Бегущая строка», системы оплаты проезда и «Говорящий город», аппаратура ГЛОНАСС.