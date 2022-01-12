Глава Вятскополянского района Андрей Чернов: «Никакого транспортного коллапса нет»

Глава Вятскополянского района прокомментировал «КП» информацию о проблемах с автобусным сообщением в нескольких населенных пунктах.

О напряженной ситуации с транспортом, якобы возникшей в новогодние праздники, написал общественник и финансовый директор АО «Вятско-Полянская автоколонна Вячеслав Царюк. В своем телеграм-канале он сообщил, что жители райцентра лишились «нормального автобусного сообщения» и готовят «массовые обращения» во всевозможные ведомства.

Также общественник упомянул о деревне Старый Пинигерь, куда можно добраться только через Татарстан – ведь автобус из райцентра туда не ходит.

На претензии ответил глава района Андрей Чернов. Как следует из его слов, недовольство жителей района сильно преувеличено.

О ситуации с автобусом в Старый Пинигерь

По словам Андрея Чернова, автобус в Старый Пинигерь действительно не ходит. Но никаких проблем с проездом из деревни до райцентра нет. Местные жители могут уехать в Вятские Поляны на электричке либо на маршрутном такси.

— Этого автобусного маршрута не существовало более двух лет. «Вятско-Полянская автоколонна» сама изъявила желание его обслуживать в прошлом году. И они делали это по одной простой причине – потому что деревня Старый Пинигерь находится на границе с городом Кукмором. Там есть предприятие, кукморский завод металлопосуды, куда они возили сотрудников из Вятских Полян на работу. У них был заключен договор. И этот маршрут им был вдвойне интересен, — рассказал Андрей Чернов.

«Краснополянская автоколонна» как муниципальное предприятие не имеет права возить жителей в соседний регион. Жители деревни были проинформированы об этом на встрече с главой района. Однако по их просьбам автобусный маршрут будет восстановлен.

— Данный маршрут будет восстановлен буквально на следующей неделе, после того как решится вопрос с поставкой дополнительных автобусов, — сообщил глава района.

О ситуации с транспортным сообщением в районе

— Коллапса с пассажирскими перевозками на территории района мы также не ощущаем. Наша (Краснополянская) автоколонна работает, обслуживает как город, так и район, — говорит Андрей Чернов.

Был отменен лишь один маршрут: Малмыж – Вятские Поляны. Он был удобен жителям Среднетойменского сельского поселения. Его восстановление будет обсуждаться с перевозчиком.

— 13 января я еду в Киров на встречу с руководством КПАТ, где мы обсудим восстановление данного маршрута, — рассказал собеседник «КП».

О «коллапсе» в соцсетях

— Все посты, связанные с недовольством товарища Царюка, наиграны. Его поведение – это попытки «Вятско-Полянской автоколонны» зайти на рынок пассажирских перевозок. Но в связи с тем, что они не захотели обслуживать маршруты – отказались напрямую и официально, и контракт был заключен с «Краснополянской автоколонной», обратного пути нет.

Отметим, что ситуация повторяется. Попытка раздуть недовольство жителей по поводу изменений в маршрутах общественного транспорта уже была в ноябре.