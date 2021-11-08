Глава Вятскополянского района прокомментировал «автобусный коллапс»

Глава Вятскополянского района Андрей Чернов прокомментировал ситуацию с отменой нескольких автобусных рейсов в районе.

Об «автобусном коллапсе», который произошел 8 ноября, сообщили пользователи соцсетей. По словам кировского общественника и финансового директора АО «Вятско-Полянская автоколонна» Вячеслава Царюка, из-за отмены нескольких рейсов их дети не смогли вовремя добраться до школы. Коснулось отсутствие транспорта и взрослых жителей.

Причиной отмены рейсов стало окончание действия соглашения между перевозчиком и администрацией района. Перевозчик обслуживает 6 городских маршрутов и 2 пригородных – до Верхней Тоймы и Старого Пинигеря.

Еще в конце сентября руководство автоколонны сообщило, что для дальнейшего обслуживания маршрутов необходимо финансирование в 40 тысяч рублей ежемесячно. Глава района ответил, что данная сумма бюджетом не предусмотрена. В связи с отсутствием дотирования социально важных маршрутов АО «Вятско-Полянская автоколонна» согласилось на сокращение рейсов до 1 раза в день.

— В первую очередь это ударило по жителям, особенно по социально незащищенным слоям населения: школьникам и пенсионерам, — написал Вячеслав Царюк.

Глава района Андрей Чернов подтвердил, что причиной отмены маршрутов стала их убыточность. Причем об отмене попросил сам перевозчик. Однако без автобусов жители не останутся.

— Мне позвонил руководитель «Вятско-Полянской автоколонны» и сказал, что маршрут из Верхней Тоймы до Вятских Полян для них убыточный, люди совсем не ездят. Он попросил его отменить. По их просьбе это и было сделано. Они (АО «Вятско-Полянская автоколонна») предупредили, что жалобы будут, но их будет немного, постоянно на этом автобусе ездит 2-3 человека.

Маршрут был отменен. Но за выходные ситуация обострилась.

— В связи с этим было принято решение, что данный маршрут будет обслуживать «Краснополянская автоколонна», учредителем которой является администрация Вятскополянского района. 9 ноября ее директор разработает маршруты для того, чтобы наша автоколонна смогла обслуживать маршруты по необходимости в зависимости от наполняемости. Если маршрут будет не востребован, он может быть отменен. Что касается детей, которые не смогли вовремя добраться до школы, то у средней школы в Верхней Тойме имеется школьный автобус.

По поводу дотаций «Вятскополянской автоколонны» Андрей Чернов подчеркнул, что предприятие имеет право отказаться от убыточного маршрута. Однако от обязательств по организации пассажирских перевозок администрация района и муниципальная «Краснополянская автоколонна» не отказываются.

Царюк, в свою очередь, ответил, что АО «Вятско-Полянская автоколонна 1322» готова обслуживать любые маршруты с гарантией компенсации убытков.