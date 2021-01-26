Глава Яранского района перешел на работу в областное правительство

Денис Иконников назначен на должность заместителя министра внутренней политики Кировской области. Об этом теперь уже бывший глава района сообщил на заседании районной думы в свой последний рабочий день – 25 января.

На новом месте Денис Иконников будет работать под началом Андрея Лучинина, который был назначен на должность в декабре 2020 года.

Денис Иконников родился в 1983 году в Яранске. Там же учился и работал – бухгалтером, помощником руководителя общественной приемной полпреда президента в ПФО, машинистом котельной, директором местного фонда поддержки предпринимательства, главой горадминистрации поселения, а затем и главой района. Был депутатом районной думы третьего созыва.

Фото: Yaransk.net