Глава Зуевского района изучил опыт организации пляжей в Даровском

По поручению врио губернатора Кировской области глава Зуевского района Анатолий Кощеев встретился с главой Даровского района и изучил опыт по организации безопасных пляжей. Об этом сообщает районная газета «Слава труду Даровской».

Напомним, 16 мая на заседании комиссии по ЧС Александр Соколов дал поручение проработать вопрос по обеспечению безопасности жителей области во время купального сезона. Уделить особое внимание данному вопросу врио губернатора велел главе Зуевского района, где нет ни одного оборудованного пляжа. «Взять урок» по организации пляжей глава области посоветовал в Даровском районе, где есть 5 оборудованных купальных мест.

17 мая Анатолий Кощеев вместе с представителями ГИМС МЧС побывал в Даровском районе и изучил документацию по оборудованию пляжей. Об организации работы в купальный сезон рассказал глава Даровского района Олег Елькин.

Как подытожил замминистра внутренней политики Денис Иконников, также принимавший участие в мероприятии, очевидно, что работа по организации пляжей находится под пристальным вниманием и контролем главы Даровского района.

— Олег Юрьевич рассказал, как строится ежегодная совместная работа глав муниципальных образований и ГИМС МЧС. Сложилось понимание, как эту практику применить на территории любого муниципалитета. В ближайшее время считаем необходимым изучить практику не только Даровского, но и других муниципальных образований, так как, безусловно, есть и другой положительный опыт, подготовим информацию по каждому муниципалитету и сложится «общая картина», что, где и как у нас организовано. В то же время нужно понимать, что требования, предъявляемые к оборудованию мест отдыха на пляже, незыблемы, и главы должны принимать исчерпывающие меры, для того чтобы обеспечить максимальную безопасность для отдыхающих, — отметил Денис Иконников.

Фото: vk.com/club33049604