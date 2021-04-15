Главбух «АТП» рассказала о проблемах при оплате печного топлива

В Первомайском районном суде Кирова продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Кирова Владимира Быкова.

Главный бухгалтер «Автотранспортного предприятия» Татьяна Шиврина (АО «АТП») рассказала о поставках печного топлива для нужд предприятия.

По её словам, летом 2015 года были арестованы расчётные счета предприятия, и оно не имело возможности платить по контрактам.

Тогда руководство «АТП» попросило коллег из «Электронного проездного» оплатить поставки печного топлива.

Дело в том, что в «Электронном проездном» аккумулировались все средства, поступающие при оплате проезда по транспортным картам. На следующий день «Автотранспортному предприятию» перечисляли сумму, которую пассажиры оплатили в его автобусах.

Было предложено переводить эти средства не в «АТП», а сразу в компанию «Промбытсервис» — поставщику топлива. Татьяна Шиврина расссказала, что в общей сложности таким образом было перечислено около 8,7 млн рублей.