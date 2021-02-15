Главная достопримечательность Слободского преобразится

Соборную площадь обещают привести в порядок уже в этом году.

Жители города Слободского обсуждают предстоящий масштабный ремонт ансамбля центральной площади. Главная достопримечательность старинного города изменит вид в лучшую сторону уже в 2021 году.

Как рассказали в правительстве Кировской области, сделано это будет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда». Проекты обозначены главой государства Владимиром Путиным как приоритетные.

Известно, что контракты на благоустройство уже заключены. Подготовительные мероприятия начнутся в конце марта. До августа будет проведён ремонт колокольни, фонтана, колоннады.

Слобожан известие обрадовало. Архитектурный ансамбль центральной площади ждёт ремонта уже давно. 66-метровую колокольню возвели в 1823 году по проекту архитектора Ивана Дюссар-де-Невиля. На башне есть куранты, которые отсчитывают время. Площадь всегда являлась местом притяжения горожан и гостей Слободского. Но в последнее время колокольня, колоннада пришли в ненадлежащее состояние, чем горожане были обеспокоены.

В правительстве также сообщили, что всего в этом году благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят более 70 дворов и более 70 общественных пространств.

Также с апреля по конец мая на единой платформе пройдет Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства. Будут выбраны территории, которые преобразятся в 2022 году. Голосовать могут все желающие с 14 лет. Подготовка к голосованию размещена на портале Городская среда. Данные о голосовании можно посмотреть в группе Комфортная среда.

Ранее мы сообщали, что в Кирово-Чепецке появится сквер «Река времени».

Фото: kirovpravda.ru