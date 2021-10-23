Главный секрет ТикТока. Как стать популярным в соцсети

Современные социальные сети поражают своими возможностями. Они давно перестали быть банальным средством для общения. Там есть развлекательный, научный контент, а также рекламный. Последний относится к инструментам продвижения услуг, товаров, брендов.

Соцсети предоставляют огромный спектр вариантов для заработка. Это и продажи товаров через специальные группы, внутренние маркетплейсы, монетизация собственной популярности. Если у вас нет денег на ведение бизнеса, но есть обаяние, харизма, умение подать себя на камеру, да еще и свободное время, то перед вами открыт мир социальных сетей.

Почти все современные звезды начинали свой путь с ведения блогов и создания авторского контента. Кто-то покорял просторы Instagram, некоторые брали в оборот YouTube, другие активничали в Twitter.

Сейчас одной из самых популярных и быстрорастущих социальных сетей выступает ТикТок. Стать популярным там под силу любому желающему. Главное – знать основные фишки и принцип работы TikTok, а там уже найти своего зрителя и начать зарабатывать на создании контента не составит труда.

Можно использовать данную соцсеть для раскрутки, привлечения аудитории, роста заработка. Чтобы вас заметили, начали доверять, следить за вами, рекомендовать другим, пользоваться вашими услугами, необходима накрутка Тик Ток. Но обо всем по порядку. Для начала разберемся, почему TikTok вообще обрел такую славу.

Секрет популярности ТикТок

Современное поколение последние 10 лет активно проводит время в соцсетях. Тот, кто следит за развитием мира социальных сетей, понимает, что этот процесс постепенно упрощается. В самом начале процветания жизни в Интернете пользователям надо было писать гигантские посты в «Живом Журнале» и подобных блог-платформах. Любители посидеть во Всемирной паутине должны были читать длинные чужие истории, которые сопровождались фотографиями низкого качества. Короткие смешные ролики вообще ценились как сокровище, их могли создавать и размещать немногие.

Вскоре на смену «ЖЖ» пришли «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и «Twitter». Без регистрации невозможно было делиться фотографиями лучшего качества, создавать лаконичные и короткие посты.

Потом появился Instagram, к которому многие не относились серьезно, а воспринимали больше как игрушку. Эта соцсеть была создана, чтобы делиться картинками в обработке. Прошло достаточно времени, чтобы юзеры поняли, что страницу в Инстраграм можно монетизировать. Популярные блогеры по всему миру сейчас заключают контракты на рекламу, все чаще заботясь о накрутке лайков и подписчиков.

Становилось очевидно, что социальные сети, где главная ставка делается на текстовом контенте, сильно уступают платформам, где акцент ставится на визуале. Читать длиннющие посты и любую другую информацию нравится не всем, другое дело – смотреть красивые картинки, смешные видео, анимацию. Это любят и дети, и взрослые, и даже друзья наши меньшие.

Далее огромный успех получил YouTube. Там также стала появляться масса блогеров, которые радовали пользователей обучающими, интересными, развлекательными и полезными роликами.

Понятно, что следующей соцсетью должна была стать та, которая бы объединила плюсы визуальных платформ и видеохостинга. Так и был запущен ТикТок. Владельцем его стал китайский стартам Bytedance.

Это приложение с момента запуска носило название «Доуинь». Позднее выпустили его копию для международного рынка и назвали «TikTok». Так компания смогла глобально развиваться, согласно законам своей страны.

Главная изюминка ТикТок

ТикТок – это приложение для обработки и публикации коротких роликов. Первые версии программы ограничивали длительность видео 15 секундами. Но в 2020-м ограничение ослабили, и у пользователей появилась возможность добавлять видео, длящиеся дольше, а именно 1 минуту. Накрутка популярности ролика осуществляется за счет увеличения просмотров. Для всех блогеров в ТикТок важны как раз просмотры.

Ключевая фишка состоит в том, что юзеру не надо быть богом производства контента и монтажа. Приложение способно самостоятельно собрать привлекательный ролик из фото и видео, подобрать музыку и сделать монтаж, опираясь на аудиоряд. После чего вмешивается собственный алгоритм и накрутка просмотров. ТикТок привязан к геолокации и демонстрирует предпочтительно контент, производимый людьми рядом. Алгоритм учится распознавать интересы пользователей и пополнять его ленту занимательными видео, поэтому от скроллинга отвлечься почти нереально.

Чем ТикТок отличается от других соцсетей

То, чем прославился Инстаграм и Ютуб, может и не стать популярным в ТикТоке. Платформа для размещения коротких видео известна уникальным алгоритмом и правилами работы. Из-за них вы можете не получить желаемое, пытаясь собрать хотя тысячу просмотров. При этом некоторые топовые тиктокеры достигали немалых успехов в кратчайшие сроки. Чтобы понять, почему так случается, нужно разобраться в способах накрутки показателей:

Лайки – это то, чем выражают положительную реакцию на увиденное пользователи. Если задержаться на видео, которое очень понравилось, его автор будут отмечен алгоритмом как интересный. Теперь этот контент будет мелькать в ленте, тем более, если автор живет рядом с вами. То есть лайки в ТикТоке не говорят о выражении симпатии и признательности, это скорее желание оставить в избранных просмотренный сюжет. Ролики, которые вы полайкали, сохраняются в отдельной ленте. Ее можно открывать в любое время и скрывать от других. По принципу других соцсетей, здесь действуют аналогичные правила накрутки ТикТок. Юзерам надо лайкать как можно большее количество людей, чтобы пополнить ряды своих подписчиков и заработать славу. А еще так их лента наполнится живыми пользователями.

Просмотры – один из самых важных аспектов ТикТок. Единственное – никто толком не может рассказать, как там определяется, какое видео показывать больше и какой контент получает больше просмотров. Вполне реально загрузить два почти одинаковых видео в разные аккаунты в одно и то же время. Одно наберет миллионы просмотров, другое едва просмотрит тысяча человек. Накрутка ТикТока в этом плане очень сложное дело.

Комментарии – их используют пользователи, чтобы поделиться своим мнением и чтобы получить ответ от автора видео. Если нужна накрутка ТикТок профиля, такой тип реакций будет малоэффективным. Автор может отвечать на вопросы из комментов благодаря функционалу социальной сети. К тому же сортировка комментариев происходит в приоритетном для юзера порядке. Если оставлять комменты бездумно, накрутка ТикТок комментариев, вероятнее всего, не позволит эффективно продвигаться.

Еще один распространенный метод накрутки – геолокация. Вряд ли у вас получится проигнорировать привязку к карте. Это один из оплотов алгоритма платформы. Все ваши креативные работы в первую очередь попадают в ленту тем, кто находится с вами поблизости. Это семья, друзья, соседи, те, кто с вами учится или работает. Соответственно в вашей ленте оказываются творения, которые смотрят пользователи вокруг.

Что делать, чтобы обрести популярность?

Многие люди думают, что нет ничего проще блогерства. Снимать ролики и выкладывать на свою страницу – что в этом сложного? На самом деле, снять видео и выложить в сеть легко, но если вы хотите на этом зарабатывать, стать популярным, обзавестись армией поклонников, придется сильно потрудиться. Благо, есть правила, придерживаясь которых, можно организовать накрутку ТикТок, причем дешевую. Самые топовые способы далее.

Накрутка ТикТок просмотров

Как уже известно, просмотры для тиктокера если не всё, то очень многое. Их может давать соцсеть или срезать. От чего это зависит:

время размещения – лучшим вариантом считается максимум 3 видео в сутки, опубликованные с большим интервалом. Если сразу же залить все материалы, пользователю может легко прилететь бан, еще TikTok может срезать просмотры, и тогда уже накрутка не спасет;

хэштеги – обращайте внимание, что сейчас в тренде, для этого следует перейти на страницу «Интересное». Желательно выбирать хэштеги, соответствующие тематике контента и пользующиеся успехом, тогда вы увидите результат от накрутки ТикТок живыми подписчиками;

музыка – ее нужно обязательно использовать, ведь иначе не получится создать контент в ТикТоке. Понадобится загрузить авторские аудиодорожки, оставить звук видео или добавить другую музыку. На платформе предлагаются варианты для музыки. Не обходите рекомендации – они помогут продвинуть видео. Вы можете рандомно выбрать фото и видео, добавив аудиодорожку, предлагаемую алгоритмом.

Здесь стоит отметить также участие в челленджах. Это увлекательный метод накрутки ТикТок, который невозможно представить без заданий. Надо делать то, что и другие, использовать аудио, звучащее из каждого ролика, поразмыслить над интерпретацией знакомого всем сюжета.

И, конечно, никто не отменял прямые эфиры. Лучше их проводить для подписчиков в реальном времени, так вы сможете пообщаться с ними, ответить на вопросы, стать ближе к ним.

Накрутка ТикТок лайков

Маленькие сердечки – важный показатель ранжирования. Получить их можно очень быстро, а сделать это предлагается несколькими способами. Первый – массфолловинг, который подразумевает проставление лайков другим нераскрученным профилям, написание комментариев, подписки. Завязывайте дружбу с людьми по интересам и получайте от них хорошую обратную связь.

Второй способ – накрутка ТикТок платно. Для этого необходимо воспользоваться специальными сайтами, где другие пользователи могут:

узнать о вас и вашем аккаунте;

оставить реакции на профиле за скромную цену;

пролайкать ваши видео в обмен на лайк от вас.

Существуют сервисы без заданий, в которых вам не потребуется оставлять кому-то лайк для получения взаимной реакции. Заказать подобные услуги легко и просто – на результат можно рассчитывать в короткие сроки.

Накрутка ТикТок подписок

Подписки – еще один ценный элемент работы алгоритма указанной социальной сети. Если вам срочно нужны подписки, есть вариант заняться привлечением юзером платно. Они за донат подпишутся на вас. А если вы пополняете регулярно свой профиль качественным, полезным, занимательным контентом, и на вас подписываются живые пользователи, успех обеспечен. Эти юзеры превратятся в вашу первую лояльную аудиторию. Так вы сможете накрутить ТикТок равномерно, а этот процесс будет зависеть только от вас.

Приложения

Накрутка ТикТок может быть осуществлена через специальную программу. Софт позволит совместить приятные дела с полезными. Там пользователи вносят плату за лайки видео. Результаты точно будут, но на это надо время. Приложение можно скачать на гаджет, а потом проявлять в нем активность и получать желаемые позиции. Несмотря на то, что схема платная, стоит она недорого. Например, есть сервисы накрутки лайков и подписчиков через социальные сети, а также специализированные биржи заданий, где предлагается выставлять заказы на накрутку и приобретать нужное число лайков.

И напоследок

Инновационные технологии по раскрутке профиля ускоряют процесс, но не предоставляют панацею от всего. При низком качестве контента на накрутку просмотров и привлечение фолловеров сильно полагаться не рекомендуется. Ключ к популярности именно в интересных, ярких и запоминающихся роликах.

А вообще рассуждать о продвижении в соцсетях можно долго. Вы можете продвигать свой аккаунт в одной сети и при этом получить огромную поддержку подписчиков в другой. Присутствие на всех площадках одновременно повышает шансы монетизировать свое имя и сделать из него бренд.

Накрутка в Instagram, Youtube, Twitter тоже важна. И не стоит обходить стороной локальные социальные сети, которые работают и пользуются успехом в вашей стране. Кто знает, может, именно там сосредоточена ваша аудитория?