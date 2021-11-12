Главой Оричевского района стал Алексей Лысков

Алексей Лысков вступил в должность главы Оричевского района. Об этом сообщили в администрации Оричевского района.

12 ноября в районной администрации прошла церемония инаугурации нового главы. Алексей Лысков занял место Вадима Нургалина, пообещав справедливо осуществлять предоставленную ему власть.

— Впереди очень много работы и я уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь многого…. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие, — сказал Алексей Лысков.

Ранее мы писали, что на должность главы Котельничского района претендуют 7 кандидатов.