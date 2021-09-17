Главврач Ирина Морозова: «Для защиты здоровья избирателей сделано все необходимое»

Главный врач Кировской городской больницы №2 Ирина Морозова высоко оценила уровень противоэпидемической защиты участников голосования на выборах 17-19 сентября.

«Как медик и руководитель одного из тех лечебных учреждений, которые приняли на себя основную нагрузку по борьбе с коронавирусной инфекцией, я с особым вниманием отношусь к соблюдению санитарных мер. Сегодня на избирательном участке в Нововятском районе Кирова, где я голосовала, ситуация в этом плане была образцовой – несмотря на достаточно большое количество граждан, все они были обеспечены средствами индивидуальной защиты, соблюдалась социальная дистанция, были грамотно разведены потоки посетителей. Заметно было и что помещения регулярно подвергаются влажной уборке. Поэтому на собственном опыте могу еще раз подтвердить – все необходимые условия для защиты здоровья граждан выполнены», — заключила Ирина Морозова.

Как было отмечено, борьба с пандемией в последние два года привела к тому, что и власть и общество обратили особое внимание на состояние системы здравоохранения в целом и конкретных медицинских учреждений. Для Кировской области следствием этого уже стала закупка дополнительно сотен единиц современного лечебного оборудования, активизация ремонта зданий больниц и амбулаторий. Однако эти позитивные тенденции еще только предстоит закрепить, в том числе на законодательном уровне.