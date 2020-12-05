Главврач кировского инфекционного госпиталя рассказала о борьбе с пандемией

Кировская область уже 9 месяцев борется с новой коронавирусной инфекцией, пандемия которой охватила весь мир. Первый инфекционный госпиталь в регионе появился в марте на базе Кировской инфекционной клинической больницы. И сегодня эта больница является ключевой медицинской организацией региона, оказывающей специализированную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

День, когда был развёрнут инфекционный госпиталь

– Первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией появился в нашем регионе 13 марта. Этот день сложно забыть, – вспоминает главный врач Кировской инфекционной клинической больницы Олеся Редькина. – Это было раннее утро пятницы, когда мы получили распоряжение министерства здравоохранения Кировской области о том, что принято решение развернуть инфекционный госпиталь.

На тот момент в стационаре учреждения находились пациенты с различными инфекционными заболеваниями. Незамедлительно началась работа по их переводу в другие медицинские организации, которые были заранее подготовлены для лечения инфекционных больных. Инфекционная больница с того дня начала принимать на лечение пациентов, инфицированных COVID-19.

Единая команда

– Мы работали как единая команда: региональный минздрав, городские больницы, наш госпиталь. Страшно не было. На нас лежала ответственность за тех пациентов, которые поступали к нам на лечение, и за тех, кого мы переводили в другие медучреждения. Наша задача была успокоить людей, не допустить паники. Также необходимо было подготовить документы и выписки, оформить назначения для их дальнейшего лечения, – рассказала Олеся Редькина.

В отделениях инфекционной клинической больницы преимущественно проходят лечение пациенты с тяжёлым течением заболевания. По словам главного врача, за 9 месяцев работы существенно окрепла материально-техническая база учреждения, приобретено новое высококлассное оборудование: аппараты ультрагемодиафильтрации, аппараты искусственной вентиляции лёгких, гемодиализа, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

– Для лечения пациентов с коронавирусом у нас есть абсолютно всё, что необходимо на современном этапе. Мы имеем полный спектр лекарственных препаратов, применяемых для лечения COVID-19, используем препараты, блокирующие цитокиновый шторм, – подчеркнула руководитель госпиталя.

Истории спасения

Олеся Редькина признаётся, что историй спасений пациентов с тяжёлым и крайне тяжёлым течением пневмонии много. Благодаря высокому профессионализму специалистов госпиталя таких пациентов удаётся стабилизировать и направить на дальнейшую реабилитацию.

– Во время обучения в медицинском университете мы изучали различные дисциплины, касающиеся эпидемий и пандемий, медицину военного времени, медицину катастроф. Всё это мы проходили в теории. Сегодня эти знания нашли применение в реальном времени. В своей работе мы сталкиваемся с разными, в том числе тяжёлыми инфекционными заболеваниями, но со столь масштабной инфекцией столкнулись впервые. Наша общая задача – благополучно справиться с пандемией, помочь тем, кто болеет, уберечь тех, кто не столкнулся с вирусом, – поделилась Олеся Редькина.

Важно!

За самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья наши медицинские работники удостоены государственных наград, среди которых самая высокая – орден Пирогова – присуждена главному врачу инфекционной больницы Олесе Редькиной.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области начинается массовая вакцинация от COVID-19.

Фото: Александр Папырин