Главы городов и районов об итогах 2021 года для всей Кировской области

До Нового года ещё две недели, но подводить итоги 2021-го начинаем уже сейчас. О том, какие значимые события произошли в регионе за двенадцать месяцев, в этом и следующих номерах «Кировской правды» рассказывают главы муниципальных образований.

Белая Холуница

Татьяна Телицина, глава Белохолуницкого района:

– Прежде всего отмечу существенно расширившееся в 2021 году авиасообщение между Кировом и другими городами страны. Авиасеть – сродни дорожной, только по воздуху! Благодаря её усовершенствованию на рынок пассажирских авиаперевозок области пришли новые авиакомпании, с многообразием рейсов в разное время суток и билетов в разном ценовом диапазоне. Это очень большой плюс для многих сфер жизнедеятельности региона: бизнеса, культуры, спорта, образования, туризма. Сама воспользовалась возможностью прямого перелета по маршруту Киров – Калининград – в иных обстоятельствах посетить этот российский регион было бы не возможно.

Второй приятный момент 2021-го – начало ликвидации в Кировской области крупных свалок. На территории Белохолуницкого района мы наконец-то избавились от несанкционированного места складирования ТКО близ с. Иванцево, где мусор скапливался еще с 1980-х! На очереди – с. Троица, с. Сырьяны, д. Гурёнки, в которых работы начнутся в следующем году. Этот шаг, бесспорно, будет способствовать улучшению экологической обстановки в муниципальном образовании и регионе в целом.

Богородское

Александр Растегаев, глава Богородского района:

– В 2021 году в регионе проведена большая работа по реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Вопрос отсутствия мобильной связи и интернета в сёлах Богородского округа поднимался во время визита в Богородский район губернатора Кировской области Игоря Васильева. К новому году мобильной связью будут обеспечены пять населённых пунктов Богородского округа. Вышки сотовой связи там уже установлены. Кроме того, для жителей этих населённых пунктов станет доступен мобильный интернет со скоростью, достаточной для использования всех современных информационных сервисов, включая портал госуслуг, онлайн-банкинг, социальные сети, интернет-телевидение.

Вятские Поляны

Валерий Машкин, глава города Вятские Поляны:

– Одним из значимых событий 2021 года у нас стало открытие обновленной площади Труда имени Ф.И. Трещева. Площадь всегда была одним из любимых мест отдыха горожан, но за время своего существования она значительно обветшала и морально устарела. Новое покрытие, установка скамеек, светильников существенно облагородили её облик. Кроме того, в этом году мы отметили 100-летия со дня рождения человека, имя которого носит эта площадь. И оставить её в том состоянии, в котором она находилась, в преддверии праздничных мероприятий было бы не правильно и из уважения к памяти Федора Ивановича Трещева.

Андрей Чернов, глава Вятскополянского района:

– В 2021 году произошло несколько значимых для нашего района событий. Среди самых крупных отметил бы капитальный ремонт дороги от моста через реку Вятку до села Кулыги. По программе «Развитие агропромышленного комплекса» на ремонт дороги было выделено 65 миллионов рублей.

В этом году мы решили основные проблемы в сфере ЖКХ. Это был первый год за несколько десятилетий, когда отопительный сезон в поселке Красная Поляна начался вовремя и даже на три дня раньше, чем во всем Вятскополянском районе. Это заслуга Краснополянского Водоканала, который провел для этого огромную работу.

Значимое событие для нашего района – газификация. Мы газифицировали 8 деревень, и газ появился даже в самых отдаленных уголках. Сегодня район газифицирован практически на 90 процентов.

Киров

Елена Ковалёва, глава города Кирова:

– В уходящем году в областном центре продолжалась реализация национальных проектов, которые делают жизнь горожан более комфортной. В первую очередь это касается ремонта улично-дорожной сети. Ещё несколько лет назад состояние даже городских магистралей вызывало немало нареканий кировчан, не говоря уже о второстепенных улицах. К 2022 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» нам удалось добиться того, что более 71 % городских дорог соответствуют нормативам.

Важно, что сейчас нацпроект позволяет проводить не только капремонт, но и строительство объектов. Значимым событием 2021 года стало начало работ по продолжению ул. Сурикова, которая будет отвечать всем современным требованиям. Отмечу, что этого момента жители микрорайона ждали более 30 лет.

Киров активно участвует в программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. До конца года будут сданы в эксплуатацию два многоквартирных дома, и ещё почти 1000 кировчан справят новоселье. То, что муниципалитет причастен к таким приятным переменам в их жизни, не может не радовать! Важно и то, что программа реализуется ускоренными темпами, и мы намерены сохранить их в дальнейшем.

На следующий год перед нами стоят не менее масштабные задачи по строительству школ и ремонту дорог, благоустройству территорий и возведению жилья для переселенцев и детей-сирот. Уверена, что нам удастся реализовать все намеченные планы.

Кирс

Андрей Олин, глава Верхнекамского муниципального округа:

– Одним из наиболее значимых событий этого года я считаю прошедшие выборы сразу нескольких уровней. Это был непростой период для всех нас, но завершился он тем, что нам предстоит ещё пять лет работать в связке с людьми, который многое делали, делают и будут делать для Верхнекамского района. Очень сильный состав у нас в этом году пришёл и в Думу Верхнекамского муниципального округа. С такими людьми можно много сделать в плане развития района, совершенствования его инфраструктуры, повышения уровня жизни населения.

Лебяжье

Татьяна Обухова, глава Лебяжского муниципального округа:

– Много средств в области выделялось на развитие образования, увеличилось финансирование по всем статьям расходов, что особенно важно для сельских школ. Это позволяет укрепить их материальную базу. Летом заменили деревянные окна на стеклопакеты, перекрыли кровлю крыши, утеплили и обшили сайдингом стены Елизаровской школы, для отопления поставили электрические батареи в школах с. Синцово и пос. Окунева. Ремонт будет продолжен. Также в район поступило три новых школьных автобуса. Лажская школа вошла в пилотный проект по заработной плате педагогов в зависимости от их квалификации, затем по итогам пилота правительство разработает общероссийские требования к системе оплаты труда педагогических работников.

Нагорск

Владимир Булычев, глава Нагорского района:

– В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтирован участок трассы регионального значения Слободской-Нагорск, протяжённостью 17,3 км на сумму 167 млн руб. Сейчас дорога до областного центра практически полностью приведена в нормативное состояние и занимает не более двух – двух с половиной часов.

По программе «Модернизация первичной медико-санитарной помощи» в Нагорском районе в этом году возведены два ФАПа. Один в д. Шевырталово, практически готов к работе, осталось провести электричество, договоры с энергетиками заключены, на подходе новый ФАП в п. Орлецы. Ещё один планируется построить уже в 2022 году.

Омутнинск

Александр Малков, глава Омутнинского района:

– Регион приступил к реализации программы «Чистая вода». Омутнинск готов включиться в исполнение программы в 2022 году. Проектом предусмотрен ряд мероприятий, которые приведут к улучшению качества питьевой воды.

Оричи

Алексей Лысков, глава Оричевского района:

– Настоящий подарок к юбилею посёлка Оричи был сделан летом – в рамках реализации проекта «Народный бюджет» проведён ремонт участка дороги на улице Молодой Гвардии.

За счёт средств областного бюджета сделан долгожданный ремонт участков дорог на улицах Колхозной, Садовой, Молодой Гвардии, Свободы, а также участка автодороги Оричи-Кокорины.

В начале декабря в ООО «СХП «Дружба» с. Монастырщина отметили новоселье – здесь открыли новый животноводческий комплекс, рассчитанный на 200 голов крупного рогатого скота.

В текущем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения построены ФАПы в Левинцах и в Пищалье, в январе 2022 года они будут запущены в эксплуатацию. В районную больницу поступили новые стационарный и передвижной рентгеновские аппараты, 2 ЭКГ аппарата, 3 дефибриллятора, 1 колоноскоп, 1 колькоскоп. Поступили 4 новых автомобиля.

Слободской

Ирина Желвакова, глава города Слободского:

– В город пришёл природный газ. Это событие, безусловно, повлияет на дальнейшее развитие города. Те предприятия и собственники жилья, которые уже могли газифицировать свои производственные площадки и домовладения, уже ощутили положительный экономический эффект.

Советск

Марина Баранова, глава Советского района:

– Значимым событием в 2021 году стала реализация национального проекта «Образование», в рамках которого осуществлены сразу несколько проектов. Так, проведён капитальный ремонт спортивного зала школы с. Мокино Советского района с общим объёмом ассигнований более 1791 тыс. руб.

Созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе школ № 1 и № 2 г. Советска. Школы оснащены оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения предметов, в том числе для расширения содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология».

За счёт средств областного бюджета при местном софинансировании произведён капитальный ремонт по замене окон в школе с. Мокино на сумму более 3115 тыс. руб. и школе № 2 г. Советска на сумму более 662 тыс. руб.

Тужа

Леонид Бледных, глава Тужинского района:

– В 2021 году появились основания для оптимизма в борьбе с COVID-19 — Кировская область вышла в лидеры по вакцинации населения и формированию коллективного иммунитета к заболеванию. Считаю, что удалось найти золотую середину между ограничительными мерами и средствами убеждения населения в необходимости вакцинации.

Материал подготовлен журналистами районных газет области и «КП»

На снимке: в 2021 году газифицирован город Слободской. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Игорь Васильев, депутат Госдумы Евгений Ревенко, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Александр Заварзин.

Фото Александра Папырина