Главы районов Кировской области ежедневно проверяют запасы продуктов в магазинах

Главы муниципалитетов Кировской области каждый день мониторят запасы продуктов и цены в местных магазинах. Об этом было заявлено на очередном заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона.

Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, первоочередной задачей органов власти всех уровней остается обеспечение продовольственная безопасность региона.

— Вопросы снабжения торговых сетей продуктами питания находятся на жестком контроле. Жители Кировской области должны быть уверены в завтрашнем дне и понимать, что дефицита продуктов нет, на складах сформированы большие запасы продовольствия, поставки осуществляются регулярно, — сказал глава региона.

Губернатор добавил, что торговые сети должны учитывать изменение спроса на разные виды товаров и оперативно реагировать на это, увеличивая объемы и периодичность поставок.

По поручению главы региона областной минпромторг ежедневно мониторит основные федеральные и региональные сети в Кирове и районах по 68 группам товаров, 548 из которых – продукты питания. Также в Минпроме РФ создан штаб по контролю за ситуацией на продовольственном рынке. Туда каждый день направляются отчеты из регионов.

В случае сбоев в логистике минпромторг помогает сетям наладить контакты с поставщиками товаров. В этой работе помогают предприятия потребкооперации.

Как отметил глава Пижанского района Александр Васенин, на данный момент в районе фиксируется повышение спроса на отдельные продукты на 10-15 процентов. Особенно сильно вырос спрос на товары с длительным сроком хранения. Они не всегда бывают в магазинах. Тем не менее, в Пижанском районе есть свои производители мяса, молока и хлеба. А значит, дефицит продуктов жителям не грозит.

Также Александр Васенин отметил, что в аптеках есть все жизненно важные препараты. На некоторое время из продажи пропадал L-тироксин, однако поставщики оперативно отреагировали на это и быстро возобновили поставки.

Ранее глава областного минпромторга Владимир Сысолятин рассказал, что спрос на сахар в Кировской области вырос в 9 раз.