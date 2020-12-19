Год открытий: завершается реализация нацпроекта «Культура» в 2020 году

Модульные библиотеки, пленэр, цифровизация – главное за 12 месяцев.

В Кировской области завершена большая часть мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура». На эти цели было выделено более 95 млн рублей. Вот что рассказали об этом в региональном министерстве культуры.

Финансы

В рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2020 году более 29 млн направили на строительство сельского Дома культуры на 100 мест в селе Рождественское Уржумского района и на капитальный ремонт здания Дома культуры села Обухово Пижанского района. Свыше 30 млн рублей выделено на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина. 35 млн рублей направили на создание в Кировской области пяти модельных библиотек: на базе Безбожниковской сельской библиотеки Мурашинского района, Филипповской библиотеки Кирово-Чепецкого района, Московской библиотеки Афанасьевского района, Нагорской центральной районной библиотеки им. Г.А. Обатурова, Подосиновской центральной библиотеки им. А.А. Филёва.

– Открытие двух последних в этом году модельных библиотек на базе Подосиновской центральной библиотеки им. А.А. Филёва и Нагорской центральной районной библиотеки им. Г.А. Обатурова запланировано на 18 и 21 декабря, – рассказала о планах на ближайшее время министр культуры региона Татьяна Мазур.

Оборудование

В 2020 году оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами пять муниципальных детских школ искусств городов Кирса, Нолинска, Омутнинска, Яранска, Кирова, а также Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина. Всего было приобретено музыкальных инструментов около 60 наименований: пианино, баяны, скрипки, балалайки, домры, аккордеоны, духовые инструменты. При этом в каждую образовательную организацию купили рояли. Также образовательную базу пополнили ноутбуки, интерактивные доски, интерактивные панели, кресла для зрительного зала, мультимедийные проекторы, мольберты, экспозиционные витрины, хореографические станки, зеркала для хореографического зала, мобильный компьютерный класс на базе планшетов, многофункциональные устройства, пюпитры, этюдники, подиумы для дирижёра, звуковое оборудование и многое другое.

Что открывается в декабре

Заканчивается в рамках нацпроекта строительство сельского Дома культуры на 100 мест в селе Рождественское Уржумского района. Срок ввода объекта в эксплуатацию 25 декабря. В это же время планируется сдать капитально отремонтированное здание Дома культуры в селе Обухово Пижанского района.

В рамках реализации программы Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии открыт кинозал на 30 мест с современным цифровым кинопроекционным и звуковым оборудованием в пгт. Вахруши Слободского района. Сумма финансирования из федерального бюджета на реализацию проекта составила 5 млн рублей, отметила министр.

Обучение

В 2020 году в рамках регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области» («Творческие люди») 270 работников сферы культуры заканчивают прохождение обучения на базе пяти Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных на базах ведущих федеральных творческих вузов страны.

Также в 2020 году Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых при взаимодействии с народным художественным промыслом «Дымковская игрушка» получил финансовую поддержку от Российского фонда культуры в сумме 1,7 млн рублей на проведение 15-го юбилейного Всероссийского «Васнецовского пленэра», который состоялся в августе-сентябре этого года.

Цифровизация

В рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области» («Цифровая культура») Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена продолжает работу по оцифровке изданий книжных памятников Кировской области. С 2019-го по 2024 год в рамках проекта планируется провести оцифровку 694 таких изданий, 165 из них оцифрованы в 2019 году. В 2020-м этот показатель увеличится до 231 экземпляра. Все они размещаются в разделе книжных памятников на сайте Национальной электронной библиотеки.

В рамках победы в конкурсных отборах Министерства культуры Российской Федерации по экспозиции «Вятская коллекция русского искусства» Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых и экспозиции «Пилотируемая космонавтика» музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики создаются русскоязычные и англоязычные мультимедиа-гиды с использованием технологии дополненной реальности на платформе Artefact.

Кстати!

В рамках победы в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации 3 декабря на федеральной платформе Культура.рф состоялась онлайн-трансляция спектакля Кировского театра кукол имени А.Н. Афанасьева по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+), а 9 декабря – спектакля Кировского государственного театра юного зрителя «Театр на Спасской» по повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый» (16+).

О главном вятском народном промысле

Одним из культурных событий года в регионе стали съёмки фильма об истории дымковской игрушки. В нём принял участие председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Съёмки проходили в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых.

Александр Анатольевич поделился с режиссёром Павлом Рязанцевым своими воспоминаниями о первом знакомстве с дымковской игрушкой и о промысле вообще: