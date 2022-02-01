Год синего водяного Тигра наконец настал

Сегодня в Китае отмечают Новый год, который европейцы и россияне уже встретили 1 января. Причем, уже как Год Тигра по наиболее популярному Восточному (лунному) календарю. Согласно которому в Китае не 2020-й, а 4720-й год, как отметил сегодня на своей странице директор Кировского физико-математического лицея Михаил Исупов.

Он также пересказал одну из легенд о том, почему каждый год символизирует то или иное животное (пресмыкающееся). Например, в Монголии рассказывают, что однажды Будда пригласил к себе на день рождения всех животных, какие захотят прийти.

Пришли 12 зверей: время стояло холодное, а чтобы попасть к Будде, нужно было переплыть широкую реку. Каждому животному в порядке живой очереди Будда подарил по одному году управления. По словам очевидцев, якобы на самом деле первым достиг противоположного берега Буйвол, а Крыса уговорила его перевезти её на своей спине, чтобы самой не промокнуть, и тот по доброте душевной согласился. Пока буйвол отряхивался, чтобы предстать перед Буддой в приличном виде, Крыса быстренько побежала вперёд и в очереди за годами оказалась первой. По другой версии, это была не Крыса, а мышь, которая сама втихаря забралась на спину копытному, и тот был удивлен, что уступил ей.

Кроме того, Буйвол соревновался в первенстве с едва отставшим от него Тигром, которому достался третий год. Болельщики, увлечённые состязанием между ними (традиционным по жизни), как следует не рассмотрели, кто пришёл четвёртым – Кот, Заяц или Кролик. За давностью лет правду не установить, так и осталось разночтение по сей день.

Пятым был Дракон, шестой оказалась Змея, седьмой – Лошадь. Тут по реке пошла полоса тумана, и до сих пор остался спор, кто пришел следом – Коза или Овца (Баран). Девятой добралась Обезьяна: она просто не хотела рисковать и внимательно присматривалась, наблюдая за пловцами. Лишь убедившись в безопасности мероприятия, она вошла в воду.

Десятым прибежал Петух (а может быть, и Курица, кто их, мокрых, разберёт). Он задержался, потому что долго и обстоятельно рассказывал своей многочисленной семье, как она должна жить в его отсутствие. Одиннадцатой прискакала Собака: с утра у неё была масса хозяйственных дел, и, едва с ними управившись, она разгорячённая бросилась в воду. Говорят, потом долго кашляла.

И, наконец, последним появился Кабан или (а может, и Свинья). Он не очень спешил: не честолюбив, не привередлив, он и в жизни обычно добирает всё, что осталось ему после пронырливых. Ему Будда подарил последний оставшийся год.

Тем временем, в России сегодня отмечают другую дату: профессиональный праздник работников лифтового хозяйства, начало которому положил указ Совнаркома от 1 февраля 73 года назад. С чем их от души поздравляем!