Год в цифрах: как пандемия повлияла на все сферы вятской жизни

В Кировстате подвели итоги экономического развития региона за прошлый год

Как отметил руководитель Кировстата Михаил Ардышев, на экономическую ситуацию в регионе, как и в России в целом, в 2020 повлияла пандемия и связанные с ней ограничения.

Пострадали розничная торговля и общественное питание, сократились автобусные пассажироперевозки, объёмы строительных работ, в том числе жилищного строительства, платные услуги населению, выросли инфляция и безработица.

Однако даже в такой ситуации статистические данные указывают на рост промышленного и сельскохозяйственного производства, оборота оптовой торговли, увеличение номинальной и реальной заработной платы, сокращение миграции населения.

Спасает обработка древесины

Промышленность вытянули обрабатывающие производства, на которые приходится 84 процента от всех товаров и услуг, произведённых собственными силами. На этот показатель повлияли рост производства лекарственных средств и медицинских материалов, химических веществ, пищевых продуктов, увеличение объёмом обработки древесины и изделий из неё (кроме мебели). Однако сократилось производство кожи и кожаных изделий, изделий из текстиля, резины и пластмассы; мебели; продукции чёрной и цветной металлургии.

Куры-несушки вышли в лидеры

Как показывает статистика, пандемия практически не затронула сельское хозяйство – аграрии продолжали работать в штатном режиме, произведя продукции на 47,5 млрд рублей. Каки в предыдущие годы, 95% производства молока, 92% яиц и 81% мяса КРС и птицы приходится на сельхозорганизации. Свежие статистические данные подтвердили третье место нашей области в ПФО по валовому производству молока и 5-е в России.

Самыми высокими темпами в ПФО наши аграрии развивают яичное птицеводство. Вятские куры-несушки показали лучший результат среди окружных соседей.

Жизнь дорожает…

Потребительские цены – самый чувствительный индикатор, мгновенно реагирующий на любые изменения экономической ситуации. Индекс потребительских цен в Кировской области за 2020 год (декабрь 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года) составил 105,3%. Это самый высокий уровень инфляции за последние 5 лет.

Существенное влияние на эту ситуацию оказало увеличение стоимости продуктов питания на 7%.

Как менялись цены на продукты сахар и сахарный песок подорожали на 84,5%,

картофель – на 62%,

крупа гречневая ядрица – на 43,2%,

масло подсолнечное – на 31,2%,

овсяные хлопья «Геркулес» – на 30,2%,

яйца куриные – на 27,2%.

Непродовольственные товары

Они подорожали на 5%. Значительно выросли цены на медицинские товары и медикаменты. К примеру, термометры медицинские ртутные и электронные подорожали в среднем на 42%, бинты – на 21,7%.

Существенно подорожали ювелирные изделия (на 51,8%), мебель и табачные изделия, персональные компьютеры и легковые автомобили.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, удельный вес которых достиг40% в общем объеме платных услуг, увеличились за год в среднем на 3,8%.Наиболее ощутимо выросла плата за наем жилых помещений в государственном, муниципальном жилищных фондах.

Цены на жильё 10,3% составил рост цен на новостройки (на конец года квадратный метр в новом доме стоил 49816 рублей). 8,3% рост цен на жильё на вторичном рынке (квадратный метр стоил в декабре 46430 рублей).

Безработица

По предварительным данным уровень безработицы вырос с 4,8% в 2019 году до 5,4% в 2020. Уровень зарегистрированной безработицы увеличился соответственно с 1%до 3,6%. На 10 заявленных вакансий в конце года претендовало 14 человек, тогда как на конец 2019 года желающих было не больше шести.

Во избежание массовых увольнений работодателям приходилось переводить сотрудников на неполный рабочий день.

Основными причинами временной приостановки работы в организациях являлись снижение спроса на продукцию, уменьшение объёмов работ, необеспечение материалами, невозможность отгрузки готовой продукции, введение ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией.

А как с зарплатой?

Среднемесячное жалование работников организаций исключительно по данным статистики за 2020 составило 32,4 тыс. рублей и выросло за год в номинальном исчислении на 6,5%.Рост заработной платы зафиксирован во всех отраслях экономики нашего региона.

Наибольший рост среднемесячной заработной платы отмечен у работников здравоохранения и социальных услуг – 117,3%,на что в значительной степени повлияли дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда в условиях пандемии.

Традиционно самая высокая заработная плата отмечена в финансовой и страховой сферах (49 тыс. рублей), самая низкая – в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания (19,3 тыс. рублей).

Миграционная убыль – ниже

Если говорить о демографической ситуации, то здесь, увы, отмечается тенденция к сокращению численности населения. На начало года в области постоянно проживает 1250,2 тыс. человек, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2 тыс. человек.

Сказались два фактора: естественная убыль (когда смертность превышает рождаемость) и миграция населения.

По предварительным данным за январь – декабрь 2020 года из области в поисках лучшей жизни уехало 1537 человек. Тем не менее за год миграционная убыль сократилась в 1,8 раза, а относительно 2015 года – в 2,4.

Ранее в минсельхозе рассказали, что Кировской области не грозит дефицит куриного мяса.