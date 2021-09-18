«Голосование – выбор нашего будущего»

В Кировской области подходит к концу второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания, представительных органов муниципалитетов.

Среди проголосовавших много людей старшего поколения. Несмотря на свой возраст, они не пропускают выборы.

Жителям Кильмези Зое и Юрию Овечкиным уже более 80 лет.

– Голосование для меня – выбор нашего будущего: как будем жить мы, наши дети, внуки, как будет развиваться страна, – рассказала Зоя Михайловна. – Я отдаю свой голос за достойную жизнь, в том числе за доступную каждому пациенту медицину. Чтобы дорогостоящая аппаратура была и на селе тоже. Мы с моим мужем Юрием Федоровичем принимаем участие в каждой избирательной кампании. Не пропустили ни одни выборы. Для нас всегда это важно, потому что тот, кто не голосует, лишает себя права выбора.

В Советске свой выбор сделала ветеран труда Валентина Гужавина. Её знают не только в городе, но и во всех деревнях и сёлах района. Больше 10 лет Валентина Ивановна возглавляла районный совет ветеранов. К всенародным выборам Валентина Ивановна относится очень серьёзно и всегда голосует.

– Для меня это важное событие в жизни – прийти на избирательный участок и проголосовать за тех депутатов, которые, действительно, будут работать, – поделилась женщина. – Я заранее определилась, за кого буду голосовать. И сейчас отдала за них свой голос. Сейчас мы голосуем три дня. Это важно для избирателей, которые работают по сменам, круглосуточно. Каждый может выбрать для себя удобный день, чтобы прийти на избирательный участок.

Накануне своего 83-го дня рождения избирательный участок посетила жительница Пижанки Любовь Манова.