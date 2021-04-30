Голосование за звание «Города трудовой доблести» продлили до 9 мая

Сбор подписей за присвоение Кирову почетного звания «Город трудовой доблести» продлили до Дня Победы. С таким предложением выступило региональное отделение партии «Единая Россия».

— День Победы – великий праздник для нашей страны. Кировские предприятия внесли огромный вклад в обеспечение Красной Армии вооружением и обмундированием. Порядка 70 фабрик и заводов в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы в Киров. Среди них – «Маяк» «Красный инструментальщик», «Авитек», завод имени Лепсе, «Сельмаш» и другие. Они выпускали боевую технику, миномёты, мины, снаряды для «катюш», гранаты, — подчеркнули в региональном отделении партии.

Осенью 1941 года в Киров был эвакуирован Коломенский паровозостроительный завод. Он разместился на территории машиностроительного завода имени 1 Мая. За годы войны из его цехов на фронт ушли несколько тысяч танков и самоходных установок.

В 1942 году на комбинате «Искож» разместились эвакуированные из Твери, Таганрога и Одессы заводы, производившие резиновые детали, подошвы и каблуки для армейских сапог, картонные задники для обуви. За годы войны на комбинате было выпущено 4,6 миллионов квадратных метров кирзы, из которой изготовлено 9 миллионов пар сапог.

Кировчане по 16-20 часов в сутки трудились на производствах, оказывая посильную помощь фронту. Они отправляли солдатам теплые вещи, подарки, а на собранные кировчанами деньги было создано несколько танковых колонн и эскадрилий боевых самолетов.

Тепло принял Киров и эвакуированных жителей Ленинграда – горожане заботились о них, помогали питанием и одеждой.

— Будет правильно, если сбор подписей за присвоение Кирову почетного звания «Город трудовой доблести» продлится до Дня Победы — главного для всех жителей региона и страны праздника, — отметили в реготделении «Единой России».

Напомним, любой желающий может проголосовать через сайт доблесть43.рф. На сегодня свои подписи оставили порядка 112 тысяч кировчан.