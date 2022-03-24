Голубая мечта о голубом огне сбылась для жителей деревни Русское

Сегодня в деревне Русское под Кировом торжественно открыли начало работ по догазификации домовладений.

По сути, она уже начата: два года назад за средства местных жителей была установлена газораспределительная станция и подключена к трубопроводу, десятки лет пролегающему в десятках метров от деревни. Оставалось только подвести теплоресурс непосредственно к частным участкам и домам, на что требовалось, по предварительной оценке, около 1,7 млн рублей.

Начатая в прошлом году социальная программа по бесплатной догазификации домовладений пришлась как нельзя кстати и вовремя. Из Русского поступило более 20 заявок, одобрены и реализованы 18 – по степени готовности хозяйств. Еще не менее 10 участков будут подключены в ближайшее время, а в перспективе еще больше.

Всего же, отметил в приветственной речи губернатор Игорь Васильев, в этом году планируется бесплатно догазифицировать 6000 земельных участков, за три месяца прошлого года ресурс получили 1000 домов Кировской области.

– Мы понимаем, что мало подвести газопровод к земельному участку: нужно еще и к самому дому, для этого установить в квартирах необходимое оборудование, – подчеркнул особо глава региона. – Чтобы поддержать наиболее нуждающихся в поддержке жителей с низкими доходами, мы предусмотрели компенсацию их расходов. Поддержку могут получить более 7000 семей, в бюджете области на текущий год предусмотрено 227,4 млн рублей. Разработаны очень простые правила, трехстороннее соглашение, согласно которому Газпром берёт на себя всю работу на территории земельного участка.

– В городе более 4000 домовладений могут принять участие в программе, половина из них подали заявки. До конца года программа будет реализовываться в 39 пригородных населенных пунктах, что даст толчок развитию территорий, – рассказала жителям Русского глава Кирова Елена Ковалёва.

Всего в черте города требуется построить в этом году 80 распределительных газопроводов, чтобы подключить всех желающих, сообщил гендиректор АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин. Вместе с ним главы региона и города зажгли символический факел на площадке перед газораспределительной станцией.

Мечтали 27 лет

Благодаря программе более 13 тысяч домовладений Кировской области получили возможность подключиться к природному газу. По словам Чиликина, Газпром готов: закуплены необходимые материалы, заключены контракты, определены подрядчики. С наступлением теплого сезона темпы будут еще более расти.

– Но здесь стоит обратить внимание на активность самих жителей области в подготовке своих жилых домов к переходу на газ, – говорит он – На сегодня к 1400 земельным участкам области подведён газопровод, но пущен газ только на половине из них. Надо активнее подавать заявки, и они будут выполнены. У нас создан единый контакт-центр по газификации, куда жители области могут обращаться за всеми разъяснениями. С 1 апреля на ул. Р. Люксембург, 83 в Кирове открываем дополнительный пункт приёма документов по догазификации. Можно это сделать и через сайт компании, стараемся донести информацию до всех.

– Мы ждали этого момента 27 лет, – поделился радостью с «КП» житель деревни Русское Василий Казанцев. – Газопровод уже заведен в дом, осталось только установить котёл, батареи отопления, плиту. И всё, блага цивилизации пришли к нам! — радуется Василий Петрович.

Он с семьей поселился здесь в 1995 году. За 50 метров от забора все это время пролегал газопровод, а подключится к нему было нельзя. Так и жили с двумя печками, да мечтали о подключении.

Благодарны все жители деревни. Построивший здесь дом в 2019 году Илья Попов рассказал, что раньше пользовался электрическим котлом и топил дровами. Узнав о программе, разобрался в ней и начал объяснять односельчанам, собрал и отвез заявки на догазификацию в горадминистрацию. На переоборудование дома под газ он потратил порядка 150 тысяч рублей, но уверен, что вложения отобьются довольно быстро: ежемесячные платежи за отопление, по прикидкам, снизятся примерно в четыре раза.

– Некоторые люди до сих пор не верят, что подведение газопровода к участку происходит бесплатно. Я очень рад и благодарен газовикам за такую оперативную работу. Конечно, с газом вопрос отопления дома станет более комфортным, – уверен Попов.