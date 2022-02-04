Горадминистрация: точечная застройка лишит Киров «лица»

В мэрии Кирова объяснили необходимость расширения границ исторического поселения и ограничения высотности зданий в центре города.

В 2021 году правительство Кировской области приняло постановление об увеличении территории исторического поселения города Кирова, а Управление госохраны объектов культурного наследия внесло соответствующие изменения в предмет охраны исторического поселения с новыми границами. Данная позиция вызвала претензии со стороны застройщиков. Однако историки и урбанисты встали на сторону правительства.

В управлении архитектуры и градостроительства отметили, что генплан и Стратегия социально-экономического развития Кирова до 2035 года предусматривают сохранение исторического кода города.

Одним из приоритетов Стратегии является направление «Киров – город с известным брендом», основанное на историко-культурной идентичности областного центра. Другое направление – «Киров – город комфортной среды». В его рамках в Кирове предложено расширить перечень объектов, представляющих культурную/историческую ценность, и адаптировать их к современным условиям.

Исходя из данных приоритетов, застройка Кирова пойдет в направлении улиц Казанской, Спасской, Горбачева, Московской, Ленина.

— Расширение границ исторического поселения и ограничение высотности застройки – необходимый шаг для создания гармоничного городского ландшафта в центре Кирова, — говорят в управлении архитектуры.

С этой точкой зрения согласны кировские историки и урбанисты. По их мнению, локальная многоэтажная застройка дисгармонизирует окружающее пространство.

Руководитель кировского отделения «Том Сойер Фест» Елена Кустова отмечает, что постановление правительства поможет сохранить исторически ценные здания без охранного статуса.

— Например, дом на ул. МОПРа, 19-б с резными наличниками, — говорит Елена.

Также постановление направлено на сохранение туристической привлекательности Кирова. В городе уже имеется ряд зданий, «подавивших» старую застройку и закрывающих обзор. Речь идет, в частности, о ТЦ «Крым», закрывшем старинный особняк Савинцевой, о высотке на перекрестке Воровского — Володарского и ЖК «Алые паруса».

Согласны с урбанистами и многие члены общественно-культурного совета при главе горадминистрации. В преддверии 650-летия Кирова вопрос сохранения исторического облика города выглядит крайне актуальным.