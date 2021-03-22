Гордума поддержала расселение двух домов в пользу церкви

Депутаты городской думы Кирова поддержали вопрос о передаче в собственность РПЦ ряда жилых помещений.

После обсуждения на комиссии по имуществу и земельным отношениям данный вопрос будет вынесен на планерное заседание гордумы.

Вернуть квадратные метры Вятская епархия просила с 2016 года. Проект о передаче (а точнее, о возврате) нескольких помещений на улице Урицкого и Динамовском проезде в собственность церкви внесла в гордуму мэрия. Помещения жилые, и горадминистрации придется подыскивать их владельцам новое жилье.

Дом на Урицкого, 4 будет расселен уже в этом году. Средства на это – 2 миллиона рублей – уже заложены в бюджет. Будущее квартир на Динамовском проезде пока туманно, есть вероятность, что их будут расселять в 2022 году. По всей вероятности, они окажутся не последними объектами, которые вернут Вятской епархии.