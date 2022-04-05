Город Киров, профсоюзы, промышленники и предприниматели подписали соглашение

Сегодня, 5 апреля, в администрации города Кирова состоялось подписание трёхстороннего соглашения по вопросам социально-экономического развития в областном центре на 2022-2025 годы.
Подписи под документом поставили глава администрации Кирова Дмитрий Осипов, председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области Алексей Русских и председатель Кировского союза промышленников и предпринимателей (регионального объединения работодателей) Виктор Медведков.
В соглашении заложены такие важные для развития города вопросы, как:
- повышение доходов и обеспечение эффективной занятости населения;
- ликвидация задолженности по заработной плате;
- создание безопасных условий труда;
- оздоровление работников и членов их семей;
- предоставление льгот и социальных гарантий.