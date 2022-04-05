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Город Киров, профсоюзы, промышленники и предприниматели подписали соглашение

Виктор Семёнов Власть, Новости

Сегодня, 5 апреля, в администрации города Кирова состоялось подписание трёхстороннего соглашения по вопросам социально-экономического развития в областном центре на 2022-2025 годы.

Подписи под документом поставили глава администрации Кирова Дмитрий Осипов, председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области Алексей Русских и председатель Кировского союза промышленников и предпринимателей (регионального объединения работодателей) Виктор Медведков.

В соглашении заложены такие важные для развития города вопросы, как:

  1. повышение доходов и обеспечение эффективной занятости населения;
  2. ликвидация задолженности по заработной плате;
  3. создание безопасных условий труда;
  4. оздоровление работников и членов их семей;
  5. предоставление льгот и социальных гарантий.

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Виктор Семёнов