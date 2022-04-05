Город Киров, профсоюзы, промышленники и предприниматели подписали соглашение

Сегодня, 5 апреля, в администрации города Кирова состоялось подписание трёхстороннего соглашения по вопросам социально-экономического развития в областном центре на 2022-2025 годы.

Подписи под документом поставили глава администрации Кирова Дмитрий Осипов, председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области Алексей Русских и председатель Кировского союза промышленников и предпринимателей (регионального объединения работодателей) Виктор Медведков.

В соглашении заложены такие важные для развития города вопросы, как: