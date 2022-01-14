Городские власти проверили жалобы кировчан на автобусное сообщение с Нововятском

14 января глава города Кирова Елена Ковалева и депутаты гордумы оценили работу общественного транспорта в Нововятском районе. Ранее от горожан поступали жалобы на переполненные автобусы и слишком большие интервалы между рейсами.

Проверка осуществлялась на остановке у ДК «Россия». Здесь останавливаются автобусы №46 и №87. По итогам рейда проверяющие отметили, что жалобы кировчан обоснованы.

Было установлено, что на маршруте №87 отсутствовали как минимум 5 автобусов. Автобусы маршрута №46 были переполнены, а 16-й приходилось ждать более 40 минут. Из-за этого жителям Нововятска приходилось добираться до Кирова на автобусах 103-го маршрута.

— График движения должен соблюдаться. Нельзя допускать, чтобы кировчане по 45 минут ждали автобус. Необходимо в кратчайшие сроки навести порядок в вопросах перевозки пассажиров, — отметила Елена Ковалева.

В городском отделе транспорта сообщили, что на линию не вышли 20 автобусов, курсирующих между Кировом и Нововятском. Перевозчику направлена претензия. По информации автопредприятия, причина проблем – в нехватке кадров. Данный вопрос решается.

В управлении городского хозяйства сообщили, что если ситуация не улучшится в ближайшие дни, городские власти обратятся в прокуратуру. Штраф для перевозчика может составить до 300 тысяч рублей.