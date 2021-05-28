Городской пляж в Кирове откроют 15 июня

Пляж на Вятке у старого моста планируют открыть 15 июня. Об этом сообщили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры.

По информации ведомства, в этом году пляжный отдых будет проходить с соблюдением антикоронавирусных мер безопасности. Все скамейки, душевые, кабинки для переодевания и туалеты будут ежедневно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Также на пляже установят таблички с информацией по профилактике COVID-19 и, вероятно, санитайзеры для обработки рук. Соблюдение социальной дистанции будут контролировать сотрудники полиции. Находиться на расстоянии меньше 1,5 метра друг от друга смогут только члены одной семьи.

Территорию и окрестности пляжа традиционно обработают от клещей и очистят от мусора. А в прибрежной зоне установят урны, которые будут вывозиться ежедневно. Для безопасности отдыхающих на пляже будут дежурить медработник.

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Фото: Галина Новинская